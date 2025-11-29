Grande Fratello, Simone imita un gesto sessuale con Grazia in braccio: “Solo due secondi, guarda”





Una settimana fa Simone De Bianchi aveva criticato con forza – arrivando persino a urlare – il comportamento di Omer Elomari, che per protesta si era abbassato i pantaloni mostrando gli slip, gesto che riteneva una reazione a ingerenze nella sua vita privata. Oggi, però, De Bianchi si è reso protagonista di un episodio ancora più discutibile rispetto a ciò che aveva tanto condannato.





Un video tratto dalla diretta del programma, diventato virale sui social, mostra infatti Simone raccontare di aver mimato un atto sessuale nei confronti di Grazia Kendi approfittando di un momento di vicinanza. Un comportamento che lui ha descritto come uno scherzo, ma che ha suscitato indignazione tra gli spettatori.

“Ho preso Grazia in braccio e le ho fatto pò pò pò”

Nel filmato si vede Simone in giardino insieme a Jonas Pepe. Il concorrente, entrato nel reality con la madre Francesca Carrara, racconta che Grazia gli aveva chiesto di sollevarla in braccio per dimostrarle di esserne capace. “Mi è saltata in braccio e io le ho fatto pò pò pò”, dice ridendo. Subito dopo, Grazia si sarebbe allontanata ed è corsa in bagno. Jonas, apparentemente contrariato, si limita a scuotere la testa prima di allontanarsi.

Simone racconta di una cosa fatta con Grazia… Ed è la stessa persona che una settimana fa si preoccupava che i bambini a casa avessero visto il gesto dei pantaloni abbassati di Omer. L’ipocrisia dei concorrenti è sempre stata la cosa più patetica. 🤡 #GrandeFratello pic.twitter.com/zYP0wLMprB — Grande Fratello Forum (@gf_forum) November 28, 2025

Il precedente con Omer Elomari

L’episodio risulta ancora più rilevante se rapportato a quanto avvenuto pochi giorni prima. Simone, infatti, si era duramente scagliato contro Omer, accusandolo di mancare di rispetto alle donne e di compiere gesti potenzialmente offensivi anche verso sua madre, presente con lui nella Casa, e verso sua sorella, che lo segue da casa.

Omer, sebbene in modo inappropriato, si era abbassato i pantaloni per mostrare i boxer come segno di protesta verso quella che riteneva un’invasione della sua privacy. Il gesto aveva provocato una lite violenta con Simone, cui si era poi unito anche Jonas.



