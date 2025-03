Grande Fratello, “Solo un passo da compiere”: Zeudi ascolta attentamente Giglio, ma non resta in silenzio!

Nella Casa del Grande Fratello, si respira un’aria di chiarimenti. Dopo giorni di attriti, Giglio e Zeudi Di Palma hanno finalmente deciso di affrontare le incomprensioni che si sono create. Il gieffino ha raggiunto la finalista in piscina per cercare di risolvere le tensioni accumulate dopo una partita al biliardino, che aveva acceso gli animi. L’episodio era iniziato quando Lorenzo Spolverato si era avvicinato per unirsi al gioco.





Zeudi, ancora infastidita da alcune affermazioni fatte da Lorenzo durante l’ultima diretta, aveva scelto di allontanarsi, rifiutando di partecipare. Questo gesto non è passato inosservato e ha provocato la reazione di Giglio, che l’ha accusata di comportarsi in modo infantile: “Non hai 12 anni, ma 24 anni, cresci!”. Questo scontro ha segnato una frattura tra i due, e per diversi giorni i loro rapporti sono rimasti tesi.

Con il passare del tempo, Giglio ha deciso di affrontare la questione in modo diretto. Parlando con Zeudi, l’ha invitata a riflettere sul suo comportamento: “Non devi farti guidare dalla rabbia, sii più matura. Allontanandoti come hai fatto, hai dimostrato di voler escludere Lorenzo e non penso che questa sia una cosa carina. Il mio chiamarti bambina non voleva insinuare che tu lo fossi, ma in quel momento non hai rispettato la maturità che hai dimostrato in questi mesi”.

L’ex Miss Italia ha rivelato che, da quando è diventata terza finalista, ha notato un cambiamento nei comportamenti di alcuni coinquilini, citando anche Shaila e Chiara, con cui aveva sempre avuto un buon rapporto. Riguardo a Lorenzo, Zeudi ha ribadito di non aver mai costruito un legame autentico con lui e di aver spesso ignorato le sue provocazioni per evitare conflitti. Tuttavia, ha ammesso di essersi sentita ferita quando, nel corso di una puntata, Lorenzo l’ha definita “fenomena”, ricevendo anche applausi dal pubblico.

Durante il confronto, Zeudi ha ascoltato senza interrompere, ma ha subito fatto presente di non aver gradito il tono di Giglio: “Non mi sono piaciuti i modi con cui mi hai parlato”. Ha spiegato che il suo allontanamento non era mirato a escludere Lorenzo, ma era una scelta personale per evitare uno scontro diretto. Sentendosi accusata, ha preferito isolarsi.

Giglio, dal canto suo, ha evidenziato una certa incoerenza nel comportamento di Zeudi: mentre con Lorenzo – con cui non ha mai avuto reali contrasti – ha mostrato rigidità, con Helena, nonostante le frizioni passate, ha mantenuto un atteggiamento più aperto e accogliente. “Sembrava quasi che tu dessi manforte a Shaila, che era arrabbiata con Lorenzo, e che tu sia passata dal ridere e scherzare al non guardarci più negli occhi”, ha osservato Giglio.

Zeudi ha risposto spiegando che il suo comportamento derivava da un legame affettivo più forte con Helena, mentre con Lorenzo non c’è mai stata una vera amicizia. Ha aggiunto di non sentirsi ancora pronta per un confronto diretto con il modello.