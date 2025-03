Grande Fratello, spunta un video di Alfonso e Zeudi: la verità che smaschera lei

Negli ultimi giorni, una nuova controversia ha preso piede sui social, coinvolgendo Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice, due dei protagonisti più chiacchierati del Grande Fratello. La vicenda riguarda un episodio raccontato da Zeudi, che in passato aveva descritto il suo avvicinamento ad Alfonso, oggi fidanzato della sua amica Chiara Cainelli. Durante una confidenza fatta mesi fa a Helena Prestes, Zeudi aveva spiegato che inizialmente non c’era stato alcun bacio tra lei e Alfonso, ma che alla fine aveva ceduto, sentendosi quasi obbligata.





“Avevamo parlato tanto, anche di cose sue familiari, e poi ha provato a baciarmi e io all’inizio mi sono spostata”, aveva dichiarato Zeudi, cercando di giustificare il gesto. “Mi sono sentita obbligata, quasi in dovere di farlo per confortarlo. Diciamo che è stata più una cosa sua”, aveva aggiunto. Le sue parole, però, avevano generato numerose reazioni tra il pubblico, che non aveva esitato a commentare l’accaduto sui social.

Tra i messaggi più critici si leggeva: “Praticamente l’ha baciato perché le faceva pena, aiuto”, “Che falsa”, “Si ascolta quando parla?”, “Ha detto che è stato lui a baciarla” e ancora “Qui siamo al delirio totale, si bacia per confortare”. Tuttavia, un nuovo elemento emerso di recente sembra mettere in discussione la versione fornita da Zeudi. Un video condiviso su X (ex Twitter) mostra infatti un momento tra Zeudi e Alfonso che contraddirebbe quanto dichiarato dalla concorrente.

Nel filmato, i due appaiono distesi insieme su un letto, con Zeudi che ha una gamba accavallata al fianco di Alfonso. In una versione del video priva del sottofondo tipico della confusione della Casa, si sente distintamente un rumore che potrebbe essere interpretato come un bacio appassionato. A corredo del video, un utente ha scritto: “Soprattutto abbiamo video che il Grande Fratello ha mandato in onda ma senza audio! Sentite i rumori del circo? Con gamba accavallata, ma lei disse che lo respinse pure!”.

Il video, diventato rapidamente virale, ha alimentato un acceso dibattito online. Molti utenti hanno sottolineato la discrepanza tra le parole di Zeudi e le immagini registrate, accusandola di non essere sincera. “Ti rinfreschiamo le idee Zeudi?”, ha scritto un utente, ricordando che nella Casa ogni momento è registrato e che i dettagli difficilmente possono sfuggire. Un altro commento recitava: “Le bugie hanno le gambe corte”, evidenziando la mancanza di coerenza tra il racconto della concorrente e quanto mostrato dal video.

La vicenda ha sollevato ulteriori interrogativi anche sul rapporto tra Zeudi e Chiara Cainelli, fidanzata di Alfonso e amica della ballerina. Alcuni utenti hanno ironizzato sulla possibile reazione di Chiara se dovesse scoprire il contenuto del video. “Se lo scopre Chiara…”, ha scritto qualcuno, lasciando intendere che la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente.

Il caso ha messo nuovamente sotto i riflettori la vita nella Casa del Grande Fratello, dove ogni gesto e parola vengono analizzati al microscopio dai telespettatori. Le immagini emerse sembrano smentire il racconto di Zeudi, sollevando dubbi sulla sua versione dei fatti. Tuttavia, resta da vedere se la concorrente deciderà di chiarire pubblicamente la sua posizione o se preferirà lasciare che il tempo faccia il suo corso.