Grande Fratello: tensioni tra Jessica e Helena, la tregua è già finita?

Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, è rientrata nella casa del Grande Fratello grazie a un ripescaggio voluto dal pubblico. Insieme a lei è tornata anche Helena Prestes, modella brasiliana. Durante la loro prima esperienza nel reality, le due concorrenti si erano scontrate più volte, culminando in un episodio clamoroso: un acceso litigio che aveva portato Helena a lanciare un bollitore durante una discussione con Jessica. Questo comportamento aveva spinto la produzione a prendere provvedimenti disciplinari, seguiti successivamente dall’eliminazione di Jessica.





Un tentativo di riconciliazione?

Prima di rientrare nel reality, Jessica e Helena hanno avuto modo di confrontarsi, cercando di mettere da parte i rancori. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, entrambe hanno mostrato un lato più umano, dichiarando: “Siamo viste come due iene, ma siamo fragili.” Questo momento di confronto sembrava aver permesso loro di instaurare un rapporto più disteso. Tuttavia, il loro ritorno nella casa ha generato reazioni contrastanti sia tra gli altri concorrenti che tra i telespettatori.

Ad esempio, Luca Calvani non ha nascosto il suo disappunto, affermando che chi decide di abbandonare volontariamente il gioco non dovrebbe avere la possibilità di rientrare: “Quando te ne vai, stai dicendo al programma e al pubblico che non ti importa più. Perché dovresti avere un’altra chance?”

Un rapporto autentico o solo di facciata?

Nonostante l’apparente tregua, molti utenti sui social ritengono che la riconciliazione tra Jessica e Helena sia solo una strategia per affrontare il reality. Diversi commenti parlano di una “relazione di comodo”, nata più per necessità che per reale volontà di superare le incomprensioni.

Nelle ultime ore, un video condiviso sul social network X ha riacceso le polemiche. Nelle immagini si vedrebbe Jessica fissare insistentemente Helena durante un momento a tavola. Tuttavia, molti spettatori hanno minimizzato l’accaduto, affermando che si tratta di una visione distorta: “Non c’è stato alcuno sguardo particolare. Vi fate dei film inesistenti,” ha commentato un utente.

Le tensioni tra Jessica e Helena potrebbero presto tornare al centro delle dinamiche del Grande Fratello. Se da un lato il loro rapporto apparentemente più sereno offre al pubblico una prospettiva diversa sulle due concorrenti, dall’altro è difficile prevedere se questa tregua possa durare a lungo. Il reality è noto per mettere a dura prova i rapporti personali, e non è escluso che nuove frizioni possano emergere.

Il pubblico resta in attesa di scoprire se le due concorrenti riusciranno davvero a instaurare un’amicizia autentica o se i vecchi rancori torneranno a far scintille, alimentando ulteriori colpi di scena nella casa più spiata d’Italia.