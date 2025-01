Grande Fratello, un video rivela la verità su Luca: le immagini con Jessica svelano tutto

Il Grande Fratello ha sempre puntato a raggiungere l’obiettivo di coinvolatare il suo pubblico, così come nel caso attuale del Gf21, i ragazzi non lasceranno da parte facilmente il telespettatore. Dall’inizio dell’edizione, vari sono stati i comportamenti, le tensioni, ma anche i flirt e i segreti, tra i quali spicca, senza dubbio, quello relativo al rapporto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, un argomento che ha sempre fatto discutere.





Durante l’intero corso dell’edizione, il presunto video di Luca e Jessica, che verrà discusso oggi, ha sempre provocato discussioni, mentre ora, la ripresa delle voci che Jessica ha fatto sul ragazzo prima della sua eliminazione dalla Casa sono ancora più salite di tono, riaccendendo scoop e misteri sul ragazzo.

La storia fra Luca e Jessica All’inizio del percorso, il ragazzo e la ragazza divennero particolarmente amici, in un’amicizia che da subito ha scatenato qualche domanda tra i telespettatori d’eccezione del programma, e tuttavia, settimana dopo settimana, questo rapporto influenzerà sorprendentemente le dinamiche dell’edizione.

Jessica confidò ad alcuni amici dell’edizione che il giovane l’aveva baciata vicino alla bocca dietro una tenda, un bacio che rendeva la ragazza mille volte più innamorata di lui, nonostante le sue rivelazioni, il comportamento del ragazzo era inevitabilmente sopraffatto dai dubbi. Il video che accusa Luca Nelle ultime ore, il video del presunto buio dei due protagonisti nella loro cameretta ha dato una grossa scossa alla rete, con diversi utenti che ha similarmente condiviso l’opinione, supportando le accuse sulla consapevolezza di Jessica.

Jessica aveva ragione, quello si strusciava eccome! tiene a sottolineare un’utente, il quale aggiunge che l’atteggiamento del ragazzo non dà certamente garanzie. Altri, invece, commentano la situazione in maniera differente, affermando come, nonostante Jessica non abbia certo fatto una storia politica, di fatto, è stato negato a Jessica di parlare, seppur lei volesse.

Le affermazioni di Tommaso e MariaVittoria A tal proposito, alcuni vecchi concorrenti, come Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti, si sono espressi riguardo al caso di Luca. “Era meglio quando ti facevi le … nel letto di Jessica! ” confessò „Tommaso in una dichiarazione forte e, nel frattempo, MariaVittoria infilò un blinking,Parole eclatanti come queste che non ha completato che hanno allarmato non poco il pubblico.

La tensione cresce sempre di più, con parte del pubblico che protesta per Jessica e un’altra parte che semplicemente chiede perché Luca venga sempre protetto. L’attesa per questa puntata e per questo avvenimento, comunque, è destinata a non terminare.

Io non avevo mai visto questo video ma cazzo Jessica aveva ragione

Questo strusciava eccome se strusciava

Ora capisco tante cose

Qua c’era da smerdarlo eccome

Gli autori l’hanno protetto e in cambio lui protegge la raccomandata#mavier #grandefratello

pic.twitter.com/qEEfUiaOez — Dracarys🔥 (@michicima) January 10, 2025