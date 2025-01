Grande Fratello, Zeudi accusa Helena di “instabilità mentale” e il caos scoppia in casa

Zeudi Di Palma attacca Helena Prestes definendola “instabile mentalmente”, alimentando le polemiche e la tensione all’interno della Casa del Grande Fratello 2024.

Grande Fratello 2024 ha registrato uno degli scontri più accesi tra due delle sue protagoniste principali: Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, e Helena Prestes, modella brasiliana. Quello che sembrava un rapporto di affetto e complicità, con il tempo è degenerato in accuse pesanti. Durante l’ultima puntata, Zeudi ha dichiarato che Helena fosse affetta da “instabilità mentale”, scatenando una serie di polemiche tra i fan e suscitando un ampio dibattito sulle dinamiche di un reality che ha visto crescere tensioni e conflitti sempre più intensi.





Il legame tra le due, noto ai fan come “Zelena”, era iniziato con momenti di tenerezza e confidenze, tanto da far ipotizzare una possibile storia d’amore. Tuttavia, con l’arrivo nel triangolo di Javier Martinez, pallavolista argentino, la situazione è cambiata. Zeudi ha iniziato a mostrare gelosia, accusando Helena di avvicinarsi a Javier per interesse, mentre la modella negava qualsiasi intenzione manipolatoria.

La confessione di Zeudi: “Instabilità mentale”

Il culmine della tensione tra le due è arrivato il 29 gennaio, quando Zeudi ha parlato con Shaila Gatta e Chiara Cainelli, etichettando il comportamento di Helena come segno di fragilità psicologica: “In zona beauty ha abbracciato Javier da dietro, come a dire lui è mio, questa è instabilità mentale, non sta bene”. L’ex Miss Italia ha continuato dicendo che aveva deciso di allontanarsi da Helena per “autoprotezione”, accusandola di sbalzi d’umore e presunte manipolazioni emotive. La discussione è stata scatenata dalla lite tra Helena e Lorenzo Spolverato avvenuta la sera precedente, un episodio che ha contribuito ad alimentare il caos tra i concorrenti.

Il confronto tra Helena e Lorenzo

La tensione tra Helena e Lorenzo ha continuato a crescere anche durante la serata. Mentre Helena era a letto, Lorenzo è andato in bagno e ha sbattuto la porta, apparentemente intenzionato a provocarla. La modella, esasperata, ha aperto la porta e gli ha detto: “Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro”. Nonostante il confronto, Lorenzo ha continuato ad agire in maniera provocatoria, chiudendo la porta con forza, e Helena ha reagito con indignazione: “Maleducato un ca**o! Lui è un cafone maleducato, chiude e sbatte la porta del bagno con forza mentre una persona sta dormendo”.

Lorenzo, però, ha risposto accusandola di essere “una grande maleducata” e dicendo di essere stato aggredito da lei. La situazione è degenerata con insulti reciproci, ma Helena ha mantenuto la sua posizione: “Sei tu il maleducato, vergognati!”. Un altro episodio che ha aggiunto ulteriore drammaticità alla già tesa atmosfera della Casa.

Le dinamiche di Grande Fratello e le accuse

L’incontro-scontro tra Zeudi e Helena non è solo l’ennesima disputa della Casa, ma segna anche una riflessione su come le dinamiche tossiche possano emergere in un ambiente come quello del Grande Fratello. La competizione, le gelosie e le tensioni tra i partecipanti non sono nuove, ma le accuse di instabilità mentale lanciate da Zeudi hanno aggiunto un elemento di gravità al conflitto. I fan del programma e gli spettatori sono divisi, ma la vicenda continua a tenere alta l’attenzione su Helena e Zeudi, protagoniste di una delle dinamiche più controverse di questa edizione.

In un contesto dove le emozioni e le alleanze si mescolano continuamente, resta da vedere come evolveranno le relazioni tra i concorrenti e se il pubblico continuerà a seguire con lo stesso entusiasmo l’andamento di un reality che non smette mai di sorprendere