Grandi novità per Zeudi, Chiara e Alfonso dopo il Grande Fratello: Helena è entusiasta!

Nonostante la conclusione del Grande Fratello, l’interesse per i concorrenti non si è affievolito, con numerosi fan che seguono le loro vicende post-reality con grande attenzione. Tra gli ex partecipanti, Lorenzo e Shaila si sono distinti per una delle storie più emozionanti, ma la loro relazione si è interrotta proprio il giorno della finale. Da quel momento, le loro tracce sono svanite, alimentando domande e curiosità tra i fan. La fine del loro legame ha lasciato un vuoto che molti speravano di colmare.





Tuttavia, l’attenzione non si concentra solo su questa coppia. Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono tra le ex concorrenti più discusse, con una rivalità che ha acceso animosità tra i loro rispettivi fandom. Gli scambi di frecciatine sui social network sono diventati una costante, continuando a generare tensioni anche dopo la fine del reality.

Recentemente, una fan di Helena ha pubblicato su Instagram due video che mostrano le attuali attività delle due protagoniste. In uno dei video, Helena appare insieme ad altri ex concorrenti, mentre nell’altro Zeudi è ripresa in compagnia di Chiara e Alfonso. La fan ha accompagnato i video con una provocazione, richiamando una frase che Zeudi aveva rivolto a Helena durante il programma: “Le avevano detto che sarebbe rimasta da sola! Trova le differenze”. Questo commento ha riacceso la rivalità tra le due e ha stimolato i fan a schierarsi.

La tensione tra Helena e Zeudi rimane palpabile, con i fandom che non perdono occasione per insultarsi e litigare. Nel video pubblicato, la didascalia recita: “Le avevano detto che sarebbe rimasta da sola! Trova le differenze”, evidenziando la disparità tra le attuali situazioni delle due ex concorrenti. Mentre Helena è circondata da molti ex partecipanti, Zeudi appare solo con Chiara e Alfonso. Questo ha suscitato reazioni tra i fan, che hanno commentato le apparizioni di Helena e le frecciatine lanciate da Zeudi.

Recentemente, Helena ha anche ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli per la sua mancata vittoria nel programma. Durante l’intervista, ha rivelato i nomi dei tre ex coinquilini che le erano risultati più antipatici, tra cui Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Zeudi. In particolare, ha ripetuto più volte il nome di Zeudi, il che ha portato l’ex miss Italia a reagire in modo provocatorio, ripetendo il suo nome insieme a Chiara e Alfonso in un video, riferendosi al servizio di Helena a Striscia la Notizia.

I fan di Helena non hanno tardato a esprimere le loro opinioni sui social. “Lorenzo, Shaila, Chiara e Alfonso… hanno detto ad Helena che non avrebbe mai avuto persone vicino, che sarebbe rimasta sola… questo ho detto… parlavo di Helena… di quello che fa e dice Zeudi, non me ne frega niente”. Altri commenti hanno messo in discussione la solidità della relazione tra Chiara e Alfonso, suggerendo che potrebbe finire in futuro.

In questo clima di rivalità e tensione, i fan di Helena continuano a paragonare le sue serate in compagnia di quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello con le apparizioni più isolate di Zeudi. “Cosa dicevano che Helena non aveva costruito rapporti”, scrivono, evidenziando le differenze tra le due ex concorrenti.