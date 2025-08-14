Grave incidente a Pontecorvo: scontro frontale tra due auto, grave un bambino di due anni





Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Pontecorvo, comune situato in provincia di Frosinone. Intorno alle 21, nella località di Sant’Esdra, due automobili, una Jeep Compass e una BMW, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto sono rimasti feriti i conducenti delle due vetture, rispettivamente un giovane di 25 anni e un uomo di 40 anni, oltre al figlio di quest’ultimo, un bambino di appena due anni.





Le condizioni del piccolo sono apparse subito molto gravi. Il bambino è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica. L’intera comunità di Pontecorvo segue con apprensione gli aggiornamenti sul suo stato di salute, sperando in un miglioramento nelle prossime ore.

In seguito all’incidente, il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, ha deciso di annullare la finale del torneo di calcetto che era in programma per la serata. In un messaggio diffuso sui social, il primo cittadino ha dichiarato: “Visto il grave incidente stradale avvenuto poco fa, ordino la sospensione della Finale del Torneo di calcetto che si sarebbe dovuto svolgere alle 22 presso il campo di Pezzella”.

I due conducenti feriti sono stati trasportati presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove si trovano sotto osservazione. Al momento non si conoscono con esattezza le dinamiche che hanno portato al violento scontro tra le due vetture. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione locale, intervenuti sul posto per i rilievi, una delle auto potrebbe aver invaso la corsia opposta per motivi ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi sono una possibile distrazione o un sorpasso azzardato.

Non appena le loro condizioni lo permetteranno, i due conducenti saranno ascoltati dalle autorità per fornire dettagli utili a ricostruire l’accaduto. Intanto, gli investigatori continuano a raccogliere elementi per comprendere meglio le circostanze del sinistro.

Il grave incidente ha scosso profondamente la cittadinanza di Pontecorvo, che si stringe attorno alla famiglia del bambino ricoverato a Roma. La comunità attende con ansia notizie positive sul suo stato di salute, mentre proseguono gli accertamenti per fare luce su quanto accaduto.

Le indagini sono ancora in corso e i carabinieri stanno analizzando ogni dettaglio per determinare eventuali responsabilità. L’attenzione è rivolta anche alle condizioni della strada e alla possibilità che fattori esterni possano aver contribuito all’incidente.

In un momento così delicato, la decisione del sindaco Anselmo Rotondo di sospendere la finale del torneo di calcetto è stata accolta con rispetto dai cittadini, che hanno compreso l’importanza di mostrare solidarietà e vicinanza alle famiglie coinvolte in questa tragedia.



