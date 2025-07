Grave incidente sull’A32 Torino-Bardonecchia: un’auto contromano causa la morte di una donna e ferisce tre persone. Traffico bloccato e indagini in corso.

Un tragico incidente si è verificato oggi pomeriggio sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, dove un’auto ha imboccato la carreggiata contromano, causando la morte di una donna e il ferimento di altre tre persone. L’episodio ha avuto luogo poco dopo le 15 nel tratto compreso tra gli svincoli di Borgone e Chianocco, un’area interessata da lavori stradali per la realizzazione degli accessi al nuovo autoporto di San Didero.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto una Fiat Panda che, procedendo contromano, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura diretta verso Bardonecchia. Alla guida di quest’ultima c’era un uomo di 88 anni, le cui condizioni sono gravi. L’impatto ha coinvolto anche una terza macchina, aggravando ulteriormente il bilancio dell’incidente.

Le autorità stanno valutando due possibili cause dell’accaduto: il conducente potrebbe aver sbagliato manovra allo svincolo di Chianocco, oppure potrebbe essersi confuso a causa della presenza di cantieri lungo quel tratto di autostrada. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire la dinamica esatta. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno utilizzato ambulanze ed elicotteri per soccorrere i feriti e trasportarli nei centri ospedalieri.

La vittima dell’incidente è una donna anziana che viaggiava come passeggera nella vettura che procedeva contromano. Il conducente 88enne della seconda auto è stato trasferito d’urgenza al CTO di Torino tramite elisoccorso, mentre i due passeggeri della Fiat Panda hanno riportato ferite di entità minore e sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione: il tratto autostradale tra gli svincoli di Borgone e Bussoleno-Chianocco è stato completamente chiuso per circa mezz’ora. Successivamente, è stata riaperta la carreggiata sud, mentre quella nord, in direzione Bardonecchia, è rimasta interdetta al traffico. Gli automobilisti sono stati deviati sulla Statale 25, dove si sono formate lunghe code in direzione di Chianocco.

Questo incidente segue di pochi giorni un altro episodio simile avvenuto sull’autostrada A4 Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia. In quell’occasione, un uomo di 80 anni ha percorso sette chilometri contromano, provocando un drammatico scontro che ha causato la morte di quattro persone, inclusa la sua. Tra le vittime figuravano una coppia di designer di Barbie e un banchiere. L’unica sopravvissuta, la moglie del banchiere, è attualmente ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano e sta lentamente recuperando.

Le autorità sottolineano l’importanza di prestare attenzione alla segnaletica stradale, soprattutto in tratti interessati da lavori o modifiche temporanee alla viabilità. Gli incidenti causati da auto contromano rappresentano un grave rischio per la sicurezza degli automobilisti e richiedono interventi mirati per prevenire situazioni simili in futuro.

Mentre continuano le indagini per accertare le responsabilità e le cause dell’incidente sull’A32 Torino-Bardonecchia, resta alta l’allerta per garantire la sicurezza lungo le arterie stradali principali, specialmente quelle interessate da cantieri o modifiche alla viabilità.