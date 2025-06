Grave incidente sull’autostrada A22 nei pressi di Bolzano: un’auto contromano provoca uno scontro frontale, causando un morto e cinque feriti, tra cui tre bambini

Un tragico incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di domenica 29 ottobre sull’autostrada A22 del Brennero, nel tratto urbano vicino a Bolzano. Un uomo ha perso la vita e altre cinque persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini, in seguito a uno scontro frontale causato da un’auto che procedeva contromano.





Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo è entrato erroneamente al casello di Bolzano sud, imboccando la carreggiata in direzione Modena, ma ha poi invertito la marcia dirigendosi verso nord in senso contrario. La manovra ha portato a un violento impatto frontale con un’altra vettura che viaggiava regolarmente. Il conducente dell’auto contromano è morto sul posto a causa delle gravi lesioni riportate.

Nell’altro veicolo coinvolto viaggiavano una coppia e i loro tre figli di 8, 11 e 14 anni. Tutti i passeggeri hanno riportato ferite di diversa entità. I due genitori sono stati trasferiti in ambulanza presso gli ospedali di Trento e Bressanone, mentre i tre bambini, le cui condizioni sono state giudicate serie, sono stati trasportati d’urgenza con elicotteri di soccorso alla clinica universitaria di Innsbruck.

Le operazioni di soccorso sono state rapide e coordinate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Bolzano, la Polizia Stradale, la Croce Bianca, la Croce Rossa e l’elicottero Pelikan 2. Le autorità hanno immediatamente chiuso il tratto autostradale in direzione sud per consentire i soccorsi e i rilievi necessari. La chiusura ha causato gravi disagi al traffico, con code che hanno superato i dieci chilometri tra Chiusa-Val Gardena e Bolzano, oltre a rallentamenti significativi tra Brennero e Vipiteno. Per gestire la situazione, il traffico è stato deviato sulla statale del Brennero, generando ulteriori difficoltà per gli automobilisti.

Tutte le persone coinvolte nell’incidente risultano essere residenti in Alto Adige. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause esatte che hanno portato al tragico evento. Non è ancora chiaro se il conducente dell’auto contromano fosse sotto l’effetto di sostanze o se si sia trattato di un errore umano.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nelle aree urbane delle autostrade. La Polizia Stradale ha ricordato l’importanza di mantenere alta l’attenzione durante la guida, soprattutto nelle ore notturne o mattutine, quando la visibilità può essere ridotta.