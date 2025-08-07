Gregoraci in difesa del figlio Nathan Falco: “Non è un viziato, ha dei valori”





Le critiche sui social non hanno risparmiato Nathan Falco Briatore, il figlio quindicenne di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dopo che la madre ha condiviso una foto di loro due al mare. Tra i commenti, uno in particolare ha attirato l’attenzione della showgirl, spingendola a rispondere pubblicamente. L’accusa di essere un “figlio di papà” che non fa nulla nella vita è stata contestata da Gregoraci, che ha sottolineato come il ragazzo cresca con valori solidi e responsabilità.





Durante una vacanza a Porto Cervo, in Sardegna, Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui suoi profili social momenti di relax trascorsi in barca insieme al figlio e ad alcuni amici. Tra le immagini pubblicate, una foto con Nathan Falco ha scatenato una serie di commenti negativi. Un utente ha scritto: “È un ragazzo fortunato, nella vita non fa niente”. La critica ha spinto la madre a replicare con fermezza, difendendo il percorso educativo scelto per il figlio.

La showgirl ha risposto dichiarando che chi conosce Nathan Falco sa bene che non corrisponde al cliché del “figlio di papà”. Ha spiegato che il ragazzo parla già quattro lingue e gestisce una paghetta mensile, imparando a bilanciare disciplina e responsabilità. “Non penso affatto che sia così. Chi conosce Nathan sa che è ben lontano dal cliché del ‘figlio di papà’: parla quattro lingue, ha una paghetta da gestire e cresce tra valori, disciplina e responsabilità”, ha dichiarato la showgirl.

Il tema dell’educazione e della crescita del figlio è stato affrontato anche da Flavio Briatore, imprenditore di fama internazionale e padre di Nathan Falco. In un’intervista al Corriere della Sera, Briatore aveva parlato del rapporto con il figlio e delle scelte educative condivise con la ex moglie. Il ragazzo studia in una prestigiosa Boarding School in Svizzera e viene coinvolto nelle attività aziendali del padre. “Parla quattro lingue, lo tengo al corrente di quello che succede nelle mie aziende, e a lui piace molto. È molto difficile non viziarlo”, aveva spiegato Briatore.

La gestione della paghetta mensile è un altro aspetto che Elisabetta Gregoraci ha voluto evidenziare per rispondere alle critiche. Il ragazzo riceve dai genitori 500 euro al mese, una somma che deve amministrare autonomamente. La showgirl ha sottolineato che, nonostante la loro posizione privilegiata, è importante trasmettere valori di responsabilità e disciplina. “Io detesto i figli di papà, lui è molto educato. Ha una paghetta da gestire”, aveva dichiarato.

La vicenda solleva ancora una volta il tema della percezione pubblica dei figli di personaggi famosi e delle critiche spesso rivolte loro sui social media. Elisabetta Gregoraci, con la sua risposta, ha voluto chiarire che il percorso educativo scelto per Nathan Falco mira a prepararlo ad affrontare la vita con consapevolezza, lontano da etichette superficiali.

La showgirl e l’imprenditore, pur essendo separati, condividono l’impegno nel crescere il figlio con principi solidi. La loro attenzione verso l’educazione del ragazzo emerge anche dalle dichiarazioni pubbliche fatte in diverse occasioni. La scelta di farlo studiare in Svizzera e di coinvolgerlo nelle attività aziendali dimostra la volontà di trasmettere valori come l’indipendenza e la responsabilità.

La risposta di Elisabetta Gregoraci alle critiche ricevute sui social rappresenta un esempio di come i genitori possano difendere i propri figli dalle opinioni spesso infondate o superficiali che circolano online. La showgirl ha ribadito che dietro l’immagine condivisa sui social c’è una realtà ben diversa, fatta di impegno educativo e crescita personale.



