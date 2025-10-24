Ha comprato delle lasagne in rosticceria, la giornalista Barbara Castellani finisce in ospedale: “C’erano dei vetri”





La conduttrice Barbara Castellani ha denunciato un grave incidente avvenuto dopo aver consumato una pasta al forno acquistata in una rosticceria vicino alla sua abitazione. Attraverso un post sui social network, ha rivelato di essere stata ricoverata in ospedale dopo aver scoperto che il cibo conteneva dei frammenti di vetro. La giornalista ha condiviso la sua esperienza, allegando una foto scattata mentre era in cura, in cui si vede chiaramente la flebo.





Nel suo racconto, Castellani ha spiegato: “Io e mia figlia abbiamo mangiato una pasta al forno, comprata vicino a casa, ripiena di vetri!” Ha poi aggiunto di aver già effettuato due tomografie computerizzate (TAC) e che i medici avevano confermato la presenza di vetro nel suo intestino.

Dopo essersi resa conto della situazione, Barbara si è immediatamente recata all’ospedale Grassi di Ostia. Ha raccontato di essere stata sottoposta a numerosi esami da parte del personale medico, che ha dimostrato grande professionalità e attenzione. “Da quando sono arrivata qui, medici e infermieri mi sottopongono a continui esami del sangue e TAC. Sono molto attenti e professionali,” ha spiegato a chi le scriveva nei commenti. Molti colleghi e fan le hanno inviato messaggi di sostegno, cercando di rassicurarla sulle sue condizioni di salute.

La giornalista ha continuato a descrivere la gravità della sua situazione: “Ho già effettuato due TAC: i risultati hanno mostrato che il vetro si trova nel mio intestino. E prego, spaventata, di non essere operata. La situazione è ancora critica, spero non ci siano perforazioni.”

Tuttavia, non sono mancati commenti critici da parte di alcuni utenti, che si sono chiesti come sia stato possibile ingoiare vetro senza accorgersene. Castellani ha prontamente risposto: “Mangiando velocemente. Mia figlia infatti se ne è accorta e ha sputato il vetro, io l’ho ingoiato.”

Oltre alla paura e alla preoccupazione, Barbara ha espresso la sua rabbia per quanto accaduto. “Ma come si fa a vendere un prodotto alimentare con dei vetri dentro?” si è domandata, sottolineando l’assurdità della situazione.

In seguito all’incidente, la giornalista ha presentato una denuncia presso i carabinieri della stazione locale, che sono intervenuti tempestivamente. Ha anche segnalato l’accaduto alla ASL, richiedendo il sequestro di ulteriori lotti di pasta che potrebbero contenere vetri, evidenziando il potenziale pericolo, soprattutto per i bambini. “Ho subito avvisato di sequestrare altra pasta con i vetri che, soprattutto per bambini e bambine, potrebbe essere letale,” ha dichiarato. Ha espresso gratitudine per il pronto intervento delle autorità e per il supporto ricevuto dai medici e dal personale infermieristico dell’Ospedale Grassi, dove è attualmente ricoverata.

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza alimentare e sulla qualità dei prodotti venduti nelle rosticcerie. La vicenda di Barbara Castellani mette in evidenza la necessità di una maggiore vigilanza e controlli più rigorosi per garantire la salute dei consumatori. La comunità locale e i suoi sostenitori attendono notizie positive sulle condizioni di salute della giornalista, mentre le indagini proseguono per chiarire le circostanze che hanno portato a questo inquietante incidente.



