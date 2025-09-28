



Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un allarme riguardo agli attacchi russi contro i Paesi europei, sottolineando che la Russia sta testando le difese europee e cercando di influenzare l’opinione pubblica. In un post su X, Zelensky ha affermato: “La Russia sta testando la propria capacità di difendersi e sta cercando di influenzare la società, così la gente inizia a chiedersi: ‘Se non possiamo proteggerci, perché dovremmo continuare a sostenere l’Ucraina?’” Inoltre, ha avvertito che questa strategia è finalizzata a ridurre gli aiuti all’Ucraina, soprattutto in vista dell’inverno.





Nel suo intervento, Zelensky ha specificato che 92 droni erano stati diretti verso la Polonia, di cui 19 sono riusciti a raggiungere il suo spazio aereo. “Li abbiamo intercettati sul territorio ucraino,” ha dichiarato, aggiungendo che si osservano segnali di potenziali minacce anche per l’Italia. “L’Italia potrebbe essere la prossima,” ha avvertito, menzionando anche altri Paesi come Norvegia, Danimarca, Svezia, Romania, e i Paesi baltici. Queste affermazioni hanno sollevato preoccupazioni tra i leader europei riguardo alla sicurezza del continente.

La reazione del governo italiano è stata piuttosto cauta. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato: “Mi auguro che questo non accada, non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale.” Tuttavia, alcuni critici hanno interpretato le parole di Zelensky come un tentativo di suscitare paura nel popolo italiano, per giustificare la continua fornitura di armi all’Ucraina. Mario Adinolfi, in un post su Facebook, ha criticato l’approccio di Zelensky, sostenendo che il presidente ucraino stia cercando di dipingere la Russia come un nemico imminente.

Secondo Adinolfi, l’enumerazione dei Paesi minacciati da Mosca serve a creare un clima di allerta che giustifichi ulteriori aiuti militari all’Ucraina. Ha affermato che è tempo di dire basta a questa narrativa, sostenendo che l’Italia non dovrebbe continuare a inviare armi a Zelensky per una guerra che, secondo lui, serve solo ai suoi interessi. Adinolfi ha esortato il governo italiano a non considerare la Russia come un nemico, affermando che le sanzioni e l’invio di navi militari non servono gli interessi del popolo italiano.

Le affermazioni di Adinolfi sono state accompagnate da critiche nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni, accusato di non avere una posizione chiara sulla questione. Il politico ha descritto la situazione attuale come una provocazione, suggerendo che le azioni del governo potrebbero portare a un caos in Italia e in Europa. “Non è più tempo di ingenuità,” ha dichiarato, esprimendo preoccupazione per le possibili conseguenze delle politiche attuali.

In questo contesto, Adinolfi ha messo in guardia contro il rischio di un conflitto più ampio, affermando che il sostegno a Zelensky non corrisponde agli interessi degli italiani. Ha invitato il governo a riconsiderare le proprie scelte, sottolineando che continuare a inviare armi e supportare iniziative militari potrebbe condurre a una situazione insostenibile. “Ora bisogna allontanarsi dal fuoco perché altrimenti ci bruciamo,” ha avvertito, esprimendo la necessità di un approccio più prudente e strategico.

La tensione tra le posizioni di Zelensky e le reazioni italiane riflette una crescente preoccupazione per la sicurezza in Europa, ma anche per le dinamiche interne italiane. Mentre il presidente ucraino cerca di rafforzare il sostegno internazionale, il governo italiano si trova a dover bilanciare le pressioni esterne con le esigenze e le preoccupazioni della propria popolazione.



