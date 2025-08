“Ha preso un piccione con la fionda e l’ha mangiato davanti a me”: il racconto shock su Icardi

Un curioso episodio della vita di Mauro Icardi è stato svelato da Sergi Gomez, ex calciatore dell’Espanyol e compagno di squadra dell’attaccante argentino ai tempi della Masia, il celebre settore giovanile del Barcellona. Durante un’intervista nel podcast “Post United”, Gomez ha raccontato un aneddoto che risale agli anni in cui entrambi vivevano nello stesso appartamento. L’episodio, che mette in luce un lato poco noto di Icardi, ha sorpreso per la sua particolarità.





L’ex difensore ha ricordato quel giorno in cui Icardi lo invitò a fare una passeggiata al parco vicino casa. Gomez non si aspettava nulla di straordinario, ma ben presto si rese conto che l’argentino aveva un piano ben preciso. Il giovane attaccante aveva costruito una fionda artigianale, utilizzando un pezzo di legno a forma di Y, intagliato il giorno prima, e un elastico ben teso. Con questo strumento rudimentale, Icardi aveva intenzione di cacciare.

“Mauro mi disse: ‘Sergi, vieni con me al parco qui accanto’. Non avevo idea di cosa volesse fare, ma quando vidi quel pezzo di legno nelle sue mani capii che non sarebbe stata una semplice passeggiata” ha raccontato Gomez. Arrivati al parco, Icardi indicò un pino molto alto e gli chiese di osservare attentamente tra i rami. In alto, appena visibile, c’era un piccione.

Con precisione sorprendente, l’argentino afferrò una pietra, tese l’elastico della fionda e scagliò il sasso. Il colpo fu impeccabile: il piccione cadde da un’altezza di circa 20 o 30 metri. Gomez rimase sbalordito dalla scena, ma ciò che accadde dopo lo lasciò ancora più sorpreso.

Una volta tornati alla Masia, Icardi si dedicò alla preparazione del “bottino” di caccia. Pulì il piccione, gli strappò le piume e lo cucinò con abilità, mostrando una certa dimestichezza anche in cucina. “Lo mangiò davanti a me. In quel momento mi passò per la testa solo una cosa: se questo sono gli inizi della coabitazione con lui, non oso pensare a cosa potrebbe accadere in seguito” ha aggiunto Gomez.

Questo episodio risale agli anni in cui Icardi era ancora un giovane calciatore che cercava di emergere nel mondo del calcio. Nonostante il suo talento, l’argentino non riuscì mai a imporsi completamente nella cantera del Barcellona, decidendo poi di trasferirsi in Italia per giocare con la Sampdoria. Da lì iniziò la sua ascesa che lo portò a vestire le maglie dell’Inter, del Paris Saint-Germain e, più recentemente, del Galatasaray.

Anche il destino di Sergi Gomez prese una direzione diversa. Dopo aver lasciato la Masia, il difensore spagnolo ha militato in diverse squadre tra cui il Celta Vigo, il Siviglia e l’Espanyol.

Questo racconto offre uno spaccato curioso della vita privata di Icardi, lontano dai riflettori e dai campi da gioco. L’aneddoto non coinvolge la sua ex moglie, Wanda Nara, spesso al centro dell’attenzione mediatica per vicende personali e professionali legate all’attaccante argentino.