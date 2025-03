“Hai ascoltato, vero?”. Grande Fratello, Zeudi si confida con Chiara. Ma ignora ciò che accade fuori dalla Casa.

La finale del Grande Fratello è ormai vicina. Lunedì 31 marzo, il pubblico decreterà il vincitore di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. I concorrenti rimasti in gara sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes, mentre al televoto ci sono Chiara e Maria Vittoria, che si contendono l’ultimo posto disponibile per accedere alla finale.





Sui social, i pronostici sembrano indicare Zeudi e Helena come le principali candidate alla vittoria, ma i risultati del televoto restano imprevedibili. Nel frattempo, i concorrenti rimasti nella casa stanno giocando le loro ultime carte per conquistare la simpatia del pubblico. Tra strategie e confessioni, i toni si sono accesi, portando a confronti diretti e dichiarazioni che hanno scatenato reazioni contrastanti tra gli spettatori.

Negli ultimi giorni, Zeudi e Chiara hanno avuto una conversazione piuttosto accesa in cui entrambe hanno criticato duramente Helena Prestes. In particolare, Chiara ha accusato la produzione del programma di non aver mostrato al pubblico alcuni video in cui, a suo dire, Helena l’avrebbe aggredita. Tuttavia, è stata Zeudi a usare parole ancora più forti, lamentandosi con l’amica: “Non soltanto vengo aggredita, ma vengo anche picchiata da un pubblico che applaude lei piuttosto che me”.

Le dichiarazioni di Zeudi non sono passate inosservate e hanno suscitato una valanga di critiche sui social. Molti utenti hanno accusato la concorrente di vittimismo e di voler screditare Helena per ottenere consensi. Alcuni commenti su X, ex Twitter, sono stati particolarmente duri: “Che coraggio, bugiarda patologica. Se il pubblico ti dà contro, forse ha visto tutto quello che hai detto e fatto finora”, ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “‘Picchiata dal pubblico’? Ma se siamo sommersi dalle zecche a causa tua!”

Il confronto tra Zeudi e Helena si è intensificato anche all’interno della casa. La modella brasiliana ha cercato di difendersi dalle accuse, ribadendo di non aver mai voluto attaccare la situazione personale o sessuale di Zeudi, ma solo il suo comportamento: “Non ho mai attaccato la tua situazione sessuale, ma semplicemente la tua persona, come avrei fatto con chiunque altro”, ha spiegato Helena durante una discussione. Tuttavia, queste parole non sono servite a placare gli animi, e il clima nella casa è rimasto teso.

Le critiche rivolte a Zeudi non si limitano ai social. Alcuni spettatori hanno sottolineato come la concorrente sembri più concentrata sull’approvazione del pubblico che sulle dinamiche del gioco. “Ecco a cosa pensa lei: al pubblico e agli applausi”, ha commentato un’utente, riferendosi alle parole di Zeudi. Questa percezione sembra aver influito negativamente sulla sua immagine, rendendo ancora più incerto il suo percorso verso la finale.