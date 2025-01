Il Grande Fratello subisce un calo di ascolti drammatico, con meno di 2 milioni di telespettatori. Helena Prestes al centro delle polemiche.





Il Grande Fratello, uno dei programmi di punta della televisione italiana, sta attraversando un periodo di difficoltà in termini di ascolti televisivi. Durante la puntata di giovedì 16 gennaio, il reality ha registrato un risultato negativo, scendendo sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori e perdendo nettamente contro la concorrenza di Rai 1. Una situazione preoccupante per Alfonso Signorini, che si trova a dover affrontare una vera e propria crisi.

Secondo Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello e opinionista, la drastica diminuzione degli ascolti sarebbe legata al caso di Helena Prestes. L’eliminazione della modella brasiliana ha scatenato la reazione delle sue numerose fan, che hanno deciso di boicottare la puntata in segno di protesta contro quella che considerano una ingiustizia. “Devo fare i complimenti alle fandom di Helena,” ha dichiarato D’Anelli sui social. “Avete rispettato ciò che avevate promesso: non guardare la puntata per solidarietà con Helena. E lo share ne ha risentito.”

Proteste e solidarietà per Helena

Il movimento delle sostenitrici di Helena non si è limitato al boicottaggio televisivo, ma ha invaso i social con commenti e hashtag come #GiustiziaXHelena e #RipescaggioHelena, che hanno guadagnato ampia visibilità. Secondo D’Anelli, questa azione organizzata è stata decisiva nel condizionare i dati di ascolto e ha messo in evidenza il peso delle community online sul successo del programma.

Quali prospettive per il reality?

Oltre al calo di ascolti, emergono dubbi sul futuro del Grande Fratello. D’Anelli ha sottolineato l’importanza di avere concorrenti di spessore per mantenere alto l’interesse del pubblico: “Se non ritorna un personaggio tipo Helena o di pari livello, quali saranno le prossime dinamiche?” Una domanda che lascia aperti molti interrogativi, mentre il programma cerca di ritrovare il favore degli spettatori.

Il conduttore Alfonso Signorini sembra aver intuito i rischi legati alla gestione delle eliminazioni e all’assenza di figure carismatiche come Helena. Tuttavia, trovare una soluzione per invertire questa tendenza negativa non sarà semplice. Il reality dovrà puntare su nuove dinamiche e protagonisti capaci di riaccendere l’interesse del pubblico.

Mentre il Grande Fratello affronta una delle sue crisi più difficili, resta da vedere se il programma riuscirà a rilanciarsi, magari con il ripescaggio di Helena o con l’ingresso di nuovi concorrenti in grado di catturare nuovamente l’attenzione del pubblico.