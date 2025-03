“Helena aveva ragione”. Grande Fratello, Javier ora ha capito tutto: le immagini gli hanno aperto gli occhi

Javier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello, continua a far parlare di sé attraverso i social media. Giovedì 28 marzo, l’argentino ha organizzato una lunga diretta su Instagram per dialogare con i suoi follower, affrontando diversi temi legati alla sua esperienza nel reality. Da quando ha lasciato la Casa, Javier si è mostrato molto attivo online, soprattutto per sostenere Helena Prestes, che lunedì 31 marzo sarà una delle protagoniste della finale del programma condotto da Alfonso Signorini.





Durante la diretta, Martinez era in compagnia del suo agente, della sua amica Gessica Notaro e di alcuni ex coinquilini, tra cui Federico Chimirri, Mattia Fumagalli e Tommaso Franchi. Tra i vari argomenti trattati, Javier ha dedicato particolare attenzione a Helena, esprimendo apertamente quanto gli manchi e quanto sia impaziente di vivere la loro relazione nella quotidianità, lontano dalle telecamere. Ha inoltre confessato di seguire con attenzione il percorso della modella e di sperare in una sua vittoria nella finale del reality.

Nel corso della diretta, Javier ha anche fatto un’importante confessione riguardo al suo comportamento nella Casa. Dopo aver rivisto alcuni filmati delle dinamiche vissute durante il programma, ha ammesso di aver cambiato opinione su alcuni dei suoi ex compagni di gioco. In particolare, ha riconosciuto di non aver sostenuto abbastanza Helena durante le numerose discussioni che l’hanno vista protagonista, spesso contro persone vicine a lui, come Giglio e Alfonso D’Apice. Nel reality, Javier aveva scelto di mantenere una posizione neutrale, evitando di schierarsi apertamente e lasciando Helena a gestire da sola i conflitti.

Dopo aver rivisto le immagini, però, Javier ha dichiarato di essersi pentito del suo atteggiamento: “Guardando certi video mi pento di non averla difesa, perché aveva ragione su tutto. Questa è la cosa di cui mi pento maggiormente, di non essermi schierato abbastanza dalla sua parte, e me ne assumo tutte le responsabilità. Questa situazione mi insegna che fuori dalla Casa, con me accanto, nessuno oserà mai più alzarle la voce, nemmeno io stesso. Capisco la posizione di sua sorella, e mi fa piacere vedere tutto questo affetto familiare. Dentro la Casa ero tranquillo, perché pensavo che litigare fosse normale, ma avere accanto una persona forte e combattiva come Helena mi ha sempre un po’ intimorito”, ha confessato l’ex gieffino.

Un altro tema affrontato durante la diretta riguarda la gelosia che Javier aveva provato nei confronti di Lorenzo Spolverato. Nel corso del reality, infatti, Martinez aveva spesso manifestato insicurezze legate al rapporto tra Helena e Lorenzo. Tuttavia, dopo aver visto i video condivisi dai fan, Javier ha ammesso di essersi sbagliato: “Guardando le immagini, ho capito che era Lorenzo ad avere un interesse quasi ossessivo nei confronti di Helena, non viceversa”. Questa rivelazione sembra aver portato Javier a riconsiderare molte delle sue convinzioni e ad ammettere i propri errori pubblicamente.

Nonostante le sue parole siano state apprezzate da una parte del pubblico, molti utenti sui social hanno sottolineato come Javier sembri essere fortemente influenzato dai commenti dei suoi sostenitori. Alcuni lo accusano di ripetere quasi letteralmente ciò che i fan scrivono nei loro messaggi, mettendo in dubbio la spontaneità delle sue dichiarazioni. Questo aspetto ha generato un nuovo dibattito online, dividendo l’opinione pubblica tra chi crede nella sincerità di Javier e chi, invece, ritiene che stia cercando di recuperare consensi.

La relazione tra Javier Martinez e Helena Prestes continua a essere uno degli argomenti più discussi tra i fan del Grande Fratello. Mentre Helena si prepara alla finale, il supporto di Javier sembra essere sempre più forte, con l’ex concorrente deciso a dimostrare il suo sostegno sia dentro che fuori dai social. Tuttavia, resta da vedere come evolverà il loro rapporto una volta terminato il programma e lontano dai riflettori.