Helena del Grande Fratello irrompe a The Couple e i concorrenti sono increduli

Il nuovo reality show The Couple ha ufficialmente debuttato, ma già dalla prima puntata ha generato un acceso dibattito tra i telespettatori, suscitando commenti, dubbi e un forte senso di nostalgia. La scelta di far convivere le otto coppie protagoniste nella stessa casa che ha ospitato per oltre sei mesi i concorrenti del Grande Fratello si sta rivelando un’arma a doppio taglio. La dimora, ormai diventata un simbolo nella storia della televisione italiana, è rimasta sostanzialmente invariata. Le uniche modifiche consistono nella trasformazione delle due camere da letto in otto matrimoniali e nella sostituzione dei grandi divani con divanetti più piccoli. Tutto il resto, dalla cucina agli arredi, è rimasto intatto, dando l’impressione che i gieffini se ne siano appena andati.





Il risultato è una continua sovrapposizione di ricordi per il pubblico, che ha seguito con passione le avventure di Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e gli altri ex inquilini. Molti utenti sui social si sono trovati a commentare non tanto gli eventi di The Couple, quanto i momenti vissuti nel Grande Fratello. I post nostalgici si moltiplicano, con il pubblico che continua a identificarsi emotivamente con la precedente edizione. Alcuni commentano: “La casa parla di loro”, mentre altri esprimono sorpresa dicendo: “Non pensavo che l’avrei detto, ma mi mancano tutti i concorrenti del Grande Fratello”.

In aggiunta, il ricordo del passato non pesa solo sugli spettatori. Anche tra gli addetti ai lavori, la memoria di quei momenti è ancora vivida. Nelle ultime ore, è emerso un video che ha suscitato sorrisi e discussioni. Durante un momento dietro le quinte, un autore ha erroneamente chiamato “Helena” una concorrente di The Couple, confondendola con Helena Prestes. Questo lapsus ha sorpreso i partecipanti e ha generato una serie di battute. “Sono abituati a dire Helena”, ha commentato ironicamente uno dei concorrenti, mentre altri hanno salutato affettuosamente Helena come se fosse ancora presente, pronta a rientrare nella casa.

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere. “Non l’hanno superata nemmeno loro”, ha scritto un utente, mentre un altro ha osservato: “Gli autori hanno proprio deciso di percularci… ma li capisco… Helena ha lasciato il segno in tutti noi”. Altri commenti, come “@helenaprestes guarda cosa hai combinato”, evidenziano quanto sia ancora viva la sua presenza nei ricordi collettivi. “Non riescono a dimenticarla”, ha aggiunto un altro utente, sottolineando che anche gli autori sembrano sentire la mancanza della nostra Helena.

La conduttrice Ilary Blasi, entusiasta di questa nuova avventura, si trova ora a fronteggiare una sfida inaspettata: separare chiaramente il nuovo format dal peso della memoria del Grande Fratello. La familiarità degli ambienti, unita a un format ancora tutto da esplorare, rende difficile un distacco netto dal passato. Il rischio è che il confronto tra i due programmi si traduca in un incessante ricordo nostalgico che limita il coinvolgimento verso The Couple.