Helena prende una decisione drastica al Grande Fratello e chiude un capitolo

Un altro momento di verità per Helena Prestes al Grande Fratello. La concorrente brasiliana, che negli ultimi giorni è stata al centro delle polemiche a causa dello scontro con Jessica Morlacchi, sembra aver preso una decisione drastica che potrebbe segnare un cambiamento nei suoi rapporti all’interno della casa. Dopo il ritiro di Jessica, che ha scelto di abbandonare il gioco in segno di protesta, Helena ha dichiarato di non voler più proseguire il suo legame con una delle sue coinquiline.





Nel corso di una conversazione con una delle sue compagne, inizialmente sembrava che stessero semplicemente scherzando. Tuttavia, la situazione è poi degenerata, e Helena ha espresso chiaramente la sua intenzione di chiudere definitivamente quel rapporto. “Non giocare con me, vai, basta. Chiudiamo perché non serve”, ha dichiarato senza mezzi termini, lasciando intendere che non ci fosse più spazio per una riconciliazione.

Scontro inaspettato: la reazione di Helena e le parole di Zeudi

Il motivo scatenante di questa decisione sembra essere legato a un episodio in cui Helena e la coinquilina si sono sfottuti a vicenda, con Javier tirato in mezzo, creando confusione tra di loro. Zeudi Di Palma, reagendo al comportamento di Helena, ha risposto: “Se mi fosse piaciuto Javier, l’avrei conquistato in un modo o nell’altro”, facendo crescere ulteriormente l’irritazione della modella brasiliana. Sentendosi provocata, Helena ha deciso di allontanarsi dal salotto, chiudendo definitivamente la discussione.

Pamela avverte Ilaria: “Zeudi ha puntato Helena”

Dopo l’uscita di scena di Helena, Pamela Petrarolo ha commentato l’accaduto con Ilaria, esprimendo la sua preoccupazione riguardo al comportamento di Zeudi. Secondo Pamela, Helena potrebbe essere vittima di una strategia ben congegnata da parte di Zeudi, che, avendo già visto la modella fuori dalla casa, ora potrebbe averla “puntata” come obiettivo. “Per me, a Zeudi non gliene frega niente di Helena, lei l’ha vista fuori e l’ha puntata”, ha affermato Pamela, suggerendo che la situazione stia evolvendo in modo pericoloso per la brasiliana.

Zeudi ammette lo scherzo, ma i sospetti non si placano

In seguito, Zeudi ha cercato di calmare le acque, dichiarando che le sue parole erano solo uno scherzo e che non intendeva dire sul serio. Tuttavia, Helena e le altre concorrenti, come Pamela e Ilaria, non sembrano essere del tutto convinte. I sospetti nei confronti di Zeudi sono aumentati, e questo potrebbe portare a nuovi sviluppi nelle dinamiche all’interno della casa.

Le tensioni tra i concorrenti continuano a crescere, e il pubblico del Grande Fratello si trova diviso tra chi supporta Helena e chi, invece, difende Zeudi. La situazione potrebbe portare a nuovi confronti, con le relazioni all’interno del reality show che sembrano sempre più fragili e instabili. Non resta che seguire gli sviluppi per vedere come evolverà questa complessa situazione.