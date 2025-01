Helena Prestes, dai social a Times Square: il sorprendente gesto dei fan per la modella brasiliana eliminata dal Grande Fratello

L’ex concorrente del Grande Fratello, Helena Prestes, è tornata a far parlare di sé con un evento che ha sorpreso tutti, dai suoi fan ai telespettatori. Eliminata dal reality in una sfida diretta contro Shaila Gatta, Helena aveva alimentato polemiche tra i suoi sostenitori, che non hanno mai accettato la sua uscita. Ora, il suo volto è apparso in un luogo inaspettato: i maxi schermi di Times Square, a New York.





Scomparsa dai social, riappare a Times Square grazie ai fan

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Helena Prestes aveva lasciato il segno con un messaggio emozionante sui suoi profili social, ma poi è sparita, scatenando curiosità e speculazioni sui suoi progetti futuri. Nel suo ultimo post, aveva scritto:

“Questo non è il finale del viaggio, ma solo l’inizio. È il momento di costruire un futuro ricco di sogni, autenticità e libertà. La mia storia, nata nelle periferie di San Paolo in Brasile, dimostra che ogni ostacolo può trasformarsi in un trampolino di lancio. Con tutto l’amore del mondo, Helena.”

Da quel momento, però, non sono seguite notizie certe su di lei, alimentando voci e ipotesi. Proprio mentre i fan cercavano di capire cosa fosse accaduto, è arrivato il gesto clamoroso: un video dedicato a Helena è stato proiettato nel cuore di New York, su uno degli schermi più iconici del mondo.

L’iniziativa dei fan: un messaggio globale per supportare Helena

L’apparizione del volto di Helena a Times Square è stata un’iniziativa sorprendente, organizzata dai suoi fan più affezionati. Questi ultimi, determinati a sostenere la loro beniamina, hanno contattato un’agenzia pubblicitaria per trasmettere un video che ripercorreva i momenti più significativi della sua avventura al Grande Fratello.

Per 15 secondi, le immagini di Helena sono state accompagnate dagli hashtag #ripescaggioHelena e #giustiziaperHelena, diventati rapidamente virali sui social dopo la sua eliminazione. Il video ha attirato l’attenzione dei passanti, generando un’ondata di commenti e condivisioni in rete.

Un investimento d’amore: il tributo che ha stupito tutti

Un’iniziativa di questo tipo richiede un notevole investimento economico, ma rappresenta anche una dimostrazione concreta dell’enorme affetto che Helena ha saputo suscitare. Persino il conduttore Alfonso Signorini, durante una recente puntata, ha definito il gesto come una vera e propria “rivolta social”, sottolineando quanto sia raro vedere un tale coinvolgimento per un concorrente eliminato.

Questo episodio conferma il legame speciale tra Helena e i suoi fan, capaci di trasformare il loro sostegno in un evento globale. Ora, non resta che vedere se questa mobilitazione porterà a un suo ritorno in qualche forma all’interno del programma o a nuovi, interessanti progetti futuri per la modella brasiliana.