Helena Prestes divide il Grande Fratello: Beatrice Luzzi la attacca duramente, ma il pubblico si spacca tra critiche e difese

Al Grande Fratello, le tensioni non si placano e al centro delle polemiche c’è ancora una volta Helena Prestes, una delle concorrenti più discusse di questa edizione. A puntare il dito contro di lei è stata Beatrice Luzzi, che non ha usato mezzi termini per definire la modella: “Prepotente e maleducata”. Le parole dell’opinionista, condivise sui social, hanno scatenato un acceso dibattito tra i fan del reality, dividendo il pubblico tra chi appoggia le sue critiche e chi, invece, difende Helena a spada tratta.





L’ultimo attacco di Beatrice Luzzi è arrivato dopo la puntata più recente del reality, durante la quale si è consumato un acceso confronto tra Helena e Lorenzo Spolverato. L’opinionista ha commentato duramente l’atteggiamento della modella, scrivendo su X (ex Twitter): “Helena è prepotente, parla sempre sopra gli altri durante i confronti. Molto maleducata”.

Questa dichiarazione si riferisce in particolare all’ennesimo scontro tra la modella brasiliana e Lorenzo, durante il quale Helena è stata accusata di non lasciare spazio agli altri per esprimersi. Ma non è tutto: Luzzi ha anche insinuato che la relazione tra Helena e Javier Martinez sia destinata a naufragare presto, affermando ironicamente che “durerà di più l’amicizia tra Javier e Alfonso”.

Helena risponde: “Forse il cavallo giusto sono io”

Come prevedibile, la replica di Helena non si è fatta attendere. Durante il confronto con Lorenzo, la modella ha risposto alle critiche con una frase che ha fatto discutere: “Forse il cavallo giusto sono io”, ribaltando le accuse di aver puntato su Lorenzo all’inizio del gioco.

Anche sul rapporto con Javier, Helena ha mostrato un atteggiamento deciso, ignorando le insinuazioni di Beatrice Luzzi e concentrandosi invece sul suo percorso personale all’interno del reality. Tuttavia, le tensioni con il fidanzato continuano a essere al centro delle dinamiche della Casa, alimentando ulteriormente le polemiche.

Il pubblico si divide: chi sostiene Helena e chi appoggia Beatrice

Le dichiarazioni di Beatrice Luzzi hanno acceso un dibattito infuocato sui social. Molti utenti si sono schierati dalla parte dell’opinionista, lodandone la schiettezza: “Ha ragione, Helena si crede superiore e non rispetta gli altri”, ha scritto un utente. Altri, invece, hanno difeso la modella, accusando Luzzi di essere troppo severa e poco obiettiva: “Helena ha tutto il diritto di rispondere quando viene attaccata”, ha replicato un fan.

C’è chi, però, ha criticato entrambe le parti, sottolineando come il confronto tra Beatrice e Helena stia monopolizzando l’attenzione del reality, a scapito di altri concorrenti. “Basta con questi scontri infiniti, vogliamo vedere altro”, ha commentato un telespettatore su Facebook.