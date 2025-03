Helena Prestes è scoppiata in lacrime dopo una lite durante la gita del Grande Fratello, chiedendo di essere accompagnata in confessionale

La gita organizzata dal Grande Fratello, inizialmente prevista come un momento di svago e relax per i concorrenti, si è trasformata in un episodio di tensione e conflitto. Dopo un viaggio in autobus, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di pranzare in un ristorante e successivamente cimentarsi in una partita di golf. Tuttavia, il clima di festa è stato presto rovinato da una furiosa lite tra Helena Prestes e Shaila Gatta.





La discussione è scoppiata quando Helena ha commentato a Shaila che aveva fatto bene a lasciare Lorenzo e a mettere se stessa al primo posto. La reazione di Shaila non si è fatta attendere: “Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati?” Questo scambio ha dato il via a un acceso confronto, durante il quale Helena ha esagerato con gli insulti, coinvolgendo addirittura la madre di Shaila.

Al ritorno nella Casa, i concorrenti hanno iniziato a discutere dell’accaduto, diffondendo diverse versioni della lite. La situazione è rapidamente degenerata, creando confusione e malintesi tra i partecipanti.

Dopo essere stata rimproverata anche da Javier, Helena non ha retto alla pressione e ha iniziato a piangere disperatamente. Stefania Orlando è accorsa in suo aiuto, cercando di confortarla. “Sto male. Anche Javi non mi ha capita, non vuole che risponda ai loro attacchi. Stavo per commettere lo stesso sbaglio che ho commesso una volta. Non ce le faccio più. Mio Dio. Puoi venire in confessionale con me?” ha esclamato Helena, visibilmente provata.

Stefania ha abbracciato Helena per farle sentire il suo supporto, prima di entrare insieme a lei nel confessionale. Secondo quanto riportato, Helena sarebbe stata oggetto di attacchi da parte di un gruppo composto da Zeudi, Chiara e Shaila, il che ha portato a una reazione emotiva e a un pianto liberatorio da parte sua.

Stefania ha descritto la scena: “Lei e Shaila stavano litigando – a un tratto è arrivato Lorenzo e ha cominciato a gridare ‘ho sentito il mio nome, state parlando di me’. Io allora ho preso Helena, ma lui ha iniziato ad attaccarci dicendo ‘ah che bel comportamento da regine, che ve ne andate’. Io gli ho detto di non usare quell’atteggiamento aggressivo con me e lui è sbottato dicendo che volevo farlo passare male come Iago.”

Questa escalation di emozioni ha messo a dura prova Helena, che si è sentita sopraffatta dalla situazione. La sua richiesta di essere accompagnata in confessionale evidenzia il livello di stress e ansia che i concorrenti possono sperimentare all’interno della Casa, soprattutto quando le dinamiche interpersonali si complicano.

L’episodio ha sollevato interrogativi su come le gite e i momenti di svago possano trasformarsi in occasioni di conflitto, mostrando il lato meno divertente della competizione. La tensione tra i concorrenti è palpabile, e ogni interazione può portare a fraintendimenti e scontri.