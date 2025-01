Helena Prestes si prepara ad uscire dal Grande Fratello: il saluto commovente ai suoi amici

Dopo gli ultimi fatti accaduti all’interno della Casa del Grande Fratello, la produzione ha deciso di sospendere il televoto previsto nella puntata di mercoledì 8 gennaio.





La decisione è maturata dopo due episodi piuttosto controversi che hanno visto come protagonista Helena Prestes, una delle concorrenti più controverse di questa edizione del reality show. Da un lato, c’è un episodio che ha visto Helena protagonista di un lite molto accesa con Ilaria Galassi, in cui Helena ha avuto, in particolare, una reazione fisica decisamente sopra le righe. E poi c’è un altro episodio, particolarmente efferato, che ha visto come protagoniste Helena, da una parte, e Jessica Morlacchi, dall’altra. Ebbene, qui l’ex Cavaliere ha tirato addosso a Jessica un bollitore pieno d’acqua, anche se per fortuna non le ha preso.

Questi fatti hanno costretto la produzione ad intervenire, col risultato di lasciare per qualche ora Helena sola in una stanza. Probabilmente, nell’episodio di mercoledì, ci saranno delle risposte pubbliche ad episodi del genere con conseguenze disciplinari per le tre concorrenti coinvolte.

E se per ora il televoto è sospeso, resta comunque molto probabile che la produzione metta nuovamente Helena sotto i riflettori del pubblico con un televoto del genere le cui votazioni verranno lette lunedì 13 gennaio. In ogni caso, all’ interno della Casa, i concorrenti inquilini non sono comunque stati messi formalmente al corrente della vicenda. Helena, però, sembra essersi già fatta un’idea del suo destino.

Rivolgendosi a Stefania Orlando, Helena ha detto: “Vorrei fare una chiacchiera con te, voglio parlarti. Ho già la lista di tutte le persone con cui voglio parlare prima della puntata di domani. Preparati, perché prima di andare in puntata voglio parlare con quelli che mi sono segnata”. Successivamente, durante una conversazione con Javier, con cui aveva creato un legame profondo, Helena ha espresso la sua paura di essere eliminata: “Fidati,è così. Non c’è niente da fare”. Nonostante i tentativi di Javier di rassicurarla, Helena è rimasta convinta del suo destino. Nel corso della notte, ha deciso di riunire il suo gruppo di amici per un ultimo saluto.

“Parliamo un po’ adesso e stiamo insieme, perché tanto domani è una, o è l’altra. Non è uno scherzo, è così, ormai è così”, ha dichiarato Helena, visibilmente abbattuta. Amanda Lecciso, una delle sue amiche più strette nella Casa, ha cercato di consolarla: “Ma che dici? No, figurati, non sarà così”. Tuttavia, anche Ilaria Galassi ha espresso preoccupazioni, temendo che la produzione possa prendere provvedimenti nei suoi confronti, in seguito alla lite avvenuta con Helena la scorsa settimana.

L’intera situazione ha scatenato un turbinio di emozioni tra i concorrenti. Mentre alcuni cercano di sollevare lo spirito di Helena, altri si preoccupano per le possibili conseguenze di questi episodi. La tensione è palpabile e le speculazioni sul futuro di Helena all’interno del programma si moltiplicano.

Il finale incerto e le reazioni del pubblico

Il caso di Helena Prestes sta dividendo il pubblico, che segue con attenzione gli sviluppi delle dinamiche nella Casa. Le sue dichiarazioni e i suoi comportamenti hanno suscitato reazioni contrastanti: c’è chi la supporta, vedendo in lei una persona autentica e determinata, e chi la critica per il suo atteggiamento provocatorio.

A causa del sinuso destino di Helena, il prossimo episodio sembra che sarà molto teso. Gli spettatori aspettano di vedere cosa succederà e rimane da scoprire se la produzione di “Grande Fratello” prenderà iniziative più drastiche. Nel frattempo, il pubblico continua a fare congetture in merito al futuro della concorrente più amata e al tempo stesso odiata da tutti.