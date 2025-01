Helena Prestes sotto accusa al Grande Fratello: l’indicazione sospetta che potrebbe costarle l’eliminazione

Helena Prestes rischia una nuova squalifica dopo un gesto sospetto. Scopri cosa è successo e perché il pubblico è furioso con la modella brasiliana.

Il 23 gennaio, Helena Prestes è rientrata nella casa del Grande Fratello grazie al ripescaggio, insieme ad altri tre concorrenti: Jessica Morlacchi, Iago Garcia ed Eva Grimaldi. Tuttavia, dopo solo due giorni di convivenza, la modella brasiliana è già al centro di un nuovo scandalo che potrebbe mettere fine alla sua avventura nel reality. I fan del programma, infatti, hanno notato un gesto sospetto da parte di Helena che potrebbe infrangere il regolamento, rischiando una squalifica.





Il regolamento del Grande Fratello vieta espressamente che i concorrenti portino informazioni dall’esterno, poiché queste potrebbero influenzare il gioco e distorcere la competizione. Questa nuova vicenda segue due episodi simili: uno riguardante Luca Calvani, che aveva ricevuto un bigliettino da Enzo Paolo Turchi, e l’altro che ha coinvolto Lorenzo Spolverato, accusato di aver controllato i social degli altri concorrenti.

Nel caso di Helena, la questione riguarda un messaggio criptato indirizzato a Javier Martinez. Mentre i due stavano conversando nel corridoio, Helena si è alzata e ha puntato il dito su una scritta sulla lavagna appesa al muro. La scritta recitava “Impero Shailenzo”, e dopo aver indicato la scritta, Helena ha commentato: “Neanche vicino”, scatenando una risata tra i due.

Questa frase ha suscitato diverse interpretazioni. Un utente su X ha suggerito che il gesto di Helena fosse un sottile riferimento alla potenza dei fandom, in particolare quelli dei concorrenti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, facendo capire che il seguito social dei suoi rivali è meno forte di quanto sembri all’interno della Casa. I fan dei due concorrenti, immediatamente insorti, hanno criticato Helena per aver fornito informazioni dall’esterno, accusandola di violare le regole.

Questa situazione ha suscitato una forte reazione da parte del pubblico, che considera il comportamento di Helena una grave infrazione. In passato, alcuni concorrenti, come Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, erano stati graziati, ma Alfonso Signorini aveva dichiarato che il Grande Fratello non avrebbe più tollerato tali comportamenti. Resta da vedere se nella puntata di lunedì 27 gennaio verranno presi provvedimenti contro Helena per questa violazione.

La vicenda potrebbe segnare un altro punto di rottura nella casa, con il pubblico che osserva attentamente ogni gesto e ogni parola. Se confermata, questa mossa potrebbe avere conseguenze molto gravi per la modella, mettendo a rischio la sua permanenza nel programma e la sua reputazione.