Helena rompe il silenzio dopo l’eliminazione dal Grande Fratello

Helena Prestes ha finalmente parlato dopo l’eliminazione dal Grande Fratello durante la puntata andata in onda il 13 gennaio 2025. La modella brasiliana ha dovuto lasciare la Casa dopo aver perso il televoto contro Shaila Gatta, con il 51% dei voti a sfavore. La sua permanenza nel reality show è stata segnata da numerosi scontri e polemiche, specialmente con Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, che hanno acceso il dibattito tra i telespettatori.





Helena è stata una delle figure più controverse di questa edizione, con il pubblico diviso sulla sua presenza. La tensione è culminata in un episodio particolarmente critico, quando Helena ha cercato di lanciare un bollitore contro Jessica, scatenando una serie di polemiche che hanno alimentato il confronto tra i concorrenti.

Nel corso della puntata, Helena e Shaila hanno avuto un ultimo faccia a faccia prima dell’annuncio finale. Shaila, che è stata la preferita dal pubblico, ha dichiarato: “Esporsi non è mai facile, ma preferisco essere sincera e dire quello che penso.”

Dopo la sconfitta al televoto, Helena ha reagito con un video emozionante girato fuori dalla porta rossa. Ha ringraziato i suoi fan, dicendo: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato. Mi dispiace per come sono andate le cose. Mi sentivo un po’ schiacciata, ma sono grata per questa esperienza. È stata davvero un’opportunità speciale.” La modella ha poi aggiunto: “Mi mancherete sicuramente tanto. Grazie di cuore a tutti, è stato un percorso incredibile.”

L’eliminazione di Helena ha suscitato reazioni contrastanti tra i suoi compagni di avventura. Mentre alcuni sembrano aver accolto la sua uscita con sollievo, considerando la sua presenza come una fonte di conflitto, altri hanno espresso dispiacere per il suo addio. Lorenzo ha commentato le alleanze nella Casa, definendo Luca, Amanda, e Javier come “vassalli di Helena”, mettendo in evidenza le divisioni interne.

In molti si sono interrogati sul vero motivo dietro la sua eliminazione. Nonostante l’accusa di “Bollitore Gate” che ha sollevato polemiche tra i concorrenti, sembra che la decisione finale sia stata influenzata dalle forti coalizioni tra i fan sui social. La votazione, infatti, potrebbe essere stata determinata dall’intensa mobilitazione sui social media, con i fan che hanno lanciato appelli per sostenere i propri beniamini.

Il suo addio al programma, quindi, ha alimentato discussioni tra i telespettatori, che non sono d’accordo sul fatto che il televoto non abbia rispecchiato la volontà del pubblico. Tuttavia, Helena ha comunque voluto chiudere la sua esperienza con gratitudine, senza rimanere delusa dal risultato, ma consapevole del percorso vissuto all’interno della Casa.

Il futuro della modella brasiliana ora rimane incerto, ma la sua eliminazione segna un capitolo importante in questa edizione del Grande Fratello, che ha visto le dinamiche tra i concorrenti cambiare rapidamente, tra alleanze, scontri e momenti di grande emotività.