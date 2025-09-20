



La moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Elena Zelenskaja, è stata recentemente coinvolta in uno scandalo riguardante spese stravaganti durante un viaggio a Parigi. Le notizie, diffuse principalmente dai media russi, rivelano che durante la sua partecipazione alla riunione della “Coalizione dei volenterosi”, Elena avrebbe speso oltre un milione di euro in vestiti e accessori di alta moda.





Il telegiornale russo Rossja 1 ha riportato che la stilista parigina di origini marocchine, Amilya El Mansouri, ha collaborato con Zelenskaja per creare il suo look. Nella sua intervista a Le Quotidien, El Mansouri ha descritto la moglie di Zelensky come una persona molto esigente, in grado di scegliere con attenzione i suoi abiti. Ha affermato: “La moglie di Zelensky è una persona molto impegnata. Ma siamo comunque riusciti ad accontentare i suoi gusti e ad aiutarla a scegliere gli abiti”.

Tra i capi acquistati figurano un abito di Christian Dior del valore di 153.000 euro e una borsa Hermès Birkin Himalaya, il cui prezzo si attesta sui 450.000 euro. Inoltre, Elena ha richiesto gioielli Bulgari dal valore di 175.000 euro ciascuno e scarpe Eternal Diamond Stilettos costose 150.000 euro. Il totale delle spese ammonta a circa 1,1 milioni di euro, rendendo questo look il più costoso della carriera della stilista.

Amilya El Mansouri ha espresso orgoglio per il risultato finale, sottolineando le sfide nel soddisfare le richieste di Zelenskaja. Ha dichiarato che “la stilista è molto orgogliosa del risultato del suo lavoro, poiché la sua cliente era molto esigente e sembrava impossibile trovare qualcosa che le piacesse”.

Le spese di Elena Zelenskaja hanno sollevato un forte dibattito nell’opinione pubblica russa, soprattutto considerando la difficile situazione economica e sociale in Ucraina. I media e i blogger ucraini hanno criticato il suo stile di vita lussuoso, evidenziando il contrasto tra le dichiarazioni di Zelensky sulle “sofferenze della famiglia” e le spese della moglie. Un ex deputato della Verkhovna Rada, Igor Mosijčuk, ha pubblicato un video in cui si vede Elena scendere da un’auto dopo l’atterraggio a Parigi, sottolineando l’incongruenza tra le sue spese e le affermazioni del marito.

Non è la prima volta che Zelenskaja è al centro di polemiche riguardanti il suo stile di vita. Nel 2024, è emerso che avrebbe acquistato una Bugatti Tourbillon del valore di 4,5 milioni di euro, prevista per la consegna nel 2026. Inoltre, nel 2023, la rivista The Nation ha riportato che Elena aveva speso oltre 1,1 milioni di dollari in una boutique Cartier a New York, dove un’ex dipendente ha descritto il suo comportamento scortese e le sue richieste di trattamento speciale.

Queste rivelazioni hanno creato un divario evidente tra le richieste di Zelensky agli alleati occidentali per ulteriori forniture di armi e aiuti finanziari e il lusso ostentato dalla sua famiglia. Le critiche si sono intensificate, con molti che sottolineano come le spese della moglie del presidente contrastino con le difficoltà quotidiane affrontate dalla popolazione ucraina.



