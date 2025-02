“Ho chiesto a Signorini e mi ha detto di no”: Shaila Gatta smentisce Alfonso e il web esplode

Durante una conversazione con Lorenzo, Shaila Gatta afferma il contrario di quanto detto da Alfonso Signorini, scatenando il caos sui social.





Tra i concorrenti più chiacchierati della nuova edizione del Grande Fratello, Shaila Gatta è sicuramente una delle figure più controverse. L’ex velina di Striscia la notizia ed ex concorrente di Amici è al centro delle dinamiche fin dal suo ingresso, a settembre scorso. Nonostante i continui alti e bassi, al momento è legata a Lorenzo Spolverato, con cui ha avuto anche una trasferta al reality spagnolo, dove la passione è esplosa.

Inizialmente, il pubblico si è concentrato sulla loro storia d’amore, ma la situazione ha presto preso una piega diversa, con Shaila sempre più al centro di discussioni anche per i rapporti tesi con gli altri concorrenti, tra cui Iago Garcia. Proprio con lui, infatti, è stata convocata in studio da Alfonso Signorini per discutere delle tensioni che li coinvolgevano, oltre alle accuse di volgarità che erano state rivolte a Shaila.

Il confronto con Signorini

Durante il confronto in studio, Shaila ha chiesto a Signorini: “Ma secondo te sono volgare?”. La risposta di Signorini è stata chiara: “Sì”. Successivamente, il conduttore ha anche condiviso la sua risposta con il pubblico, raccontando di come Shaila fosse venuta a chiedergli se fosse volgare, e di come avesse risposto sinceramente.

Ma quello che è successo successivamente ha scatenato il caos sui social: mentre Shaila era sdraiata sul letto con Lorenzo, ha detto di aver chiesto a Alfonso Signorini se fosse volgare e di aver ricevuto una risposta positiva. Tuttavia, a quanto pare, ha mentito, poiché Signorini aveva già raccontato di averle detto il contrario in diretta.

La reazione del pubblico e il futuro confronto

Il popolo dei social non ha tardato a cogliere l’occasione per commentare e riprendere questa gaffe di Shaila. Le sue parole, infatti, sono state smentite dal video che circola ormai ovunque, alimentando il dibattito su questa contraddizione. La domanda ora è: Signorini metterà Shaila di fronte alla sua bugia giovedì sera, durante la prossima puntata del programma?