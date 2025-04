Ho incontrato mio marito per errore con un messaggio, ora abbiamo 5 figli L’inizio della mia storia d’amore

La mia storia d’amore è iniziata all’inizio di ottobre 2009. All’epoca vivevo ad Augusta, in Georgia, mentre mia madre e mia sorella minore vivevano in Ohio, e ogni tanto facevo lunghi viaggi per andare a trovarle.





Durante una di queste visite, strinsi amicizia con alcuni amici di mia sorella e ci scambiammo i numeri di telefono. Di tanto in tanto, mi piaceva inviare versetti della Bibbia ai miei contatti, per offrire loro un po’ di incoraggiamento durante la settimana.

Una mattina, mentre ero al lavoro e mi preparavo ad aprire l’ufficio, decisi di mandare un messaggio ispiratore a tutti i miei contatti. Era un versetto tratto dalla Lettera ai Filippesi. Proprio mentre stavo per premere “Invia”, il telefono dell’ufficio squillò e salvai il messaggio come bozza, dimenticandomene del tutto.

Solo quella sera, verso le 20:00, quando tornai a casa, mi ricordai del messaggio e lo inviai.

Dopo pochi minuti ricevetti una risposta da quello che pensavo fosse uno degli amici conosciuti in Ohio. Solo che non era lui. Era una persona che non avevo mai incontrato.

La nostra conversazione iniziò così:

Lui: “Amen a questo! Ma chi sei?”

Io: “Sono Brenda, la sorella di Roxi, ti ricordi di me?” (pensando si trattasse di qualcuno che conoscevo).

Lui: “Non credo ci siamo mai incontrati, mi chiamo Isaiah Stearns.”

“Oh no!” pensai tra me e me. Mi scusai subito per aver inviato il messaggio al numero sbagliato, ma lui rispose: “Nessun problema. Come sta andando la tua giornata? Mi è piaciuto molto quel versetto. Cosa significa per te?”

Iniziammo a scriverci, parlando di fede, e scoprii che anche lui viveva in Ohio. Gli raccontai che avevo dei familiari lì, e lui mi chiese: “Posso chiamarti qualche volta?”

All’inizio ero un po’ a disagio, ma poi pensai: perché no?

Ricordo ancora la prima volta che mi chiamò: volutamente non risposi, sperando che lasciasse un messaggio in segreteria, così avrei potuto ascoltare la sua voce. Pensavo che, sentendolo parlare, avrei capito se poteva essere un tipo strano o meno!

E lasciò davvero un messaggio! Che sollievo!

La sua voce non mi sembrò affatto inquietante, così decisi di richiamarlo. Parlammo un po’ e ci scambiammo i contatti su Facebook, sviluppando un’amicizia virtuale.

Continuammo a conoscerci meglio tramite telefonate, messaggi e chat su Facebook Messenger. Ma era solo un’amicizia online. O almeno così credevo.

Più parlavamo, più mi sentivo attratta da lui. Progettavamo già di incontrarci di persona se fossi tornata a trovare mia madre e mia sorella in Ohio.

Ma dentro di me sentivo ancora una certa inquietudine. E se fosse stato davvero uno sconosciuto poco raccomandabile?

Ne parlai a mia madre e, da vera donna intraprendente quale è, mi disse subito: “Ehi, perché non lo incontro io per prima?” Così andarono a un appuntamento… da mamma!

In realtà andarono mia madre, mia sorella minore e Isaiah! Tutto questo mentre io ero ancora in un altro Stato.

Mangiarono insieme, chiacchierarono e trascorsero un bel momento. Ero nervosa ed emozionata mentre aspettavo la telefonata di mia madre. La prima cosa che mia sorella mi disse fu: “Oh mio Dio, sorella, è altissimo! Sembrava più grande della porta!” Io sono alta circa un metro e mezzo, quindi per me tutti sembrano alti. Ma sembrava comunque un buon segnale.

Chiesi a mia madre di darmi un voto da 1 a 10. Lei mi rispose: “È un 11 su 10, sposerai questo ragazzo!”

Cosa?!? Era totalmente fuori dal suo carattere dire una cosa del genere dopo aver appena conosciuto qualcuno! Compresi subito che doveva trattarsi di una persona davvero speciale.

Feci quindi una pazzia: decisi di trasferirmi in Ohio alla scadenza del contratto d’affitto del mio appartamento, previsto per giugno 2010. Ma Dio (e anche io) avevamo altri piani.

Incontrare l’amore della mia vita

Mi trasferii in Ohio con largo anticipo, il 29 novembre 2009, e incontrai finalmente Isaiah di persona il 1° dicembre. Solo due mesi dopo quel messaggio inviato per errore!

Iniziammo subito a frequentarci con l’intenzione di sposarci. Io avevo 22 anni, lui 27.

Cercavamo di passare insieme il maggior tempo possibile e, ogni volta che ci vedevamo, sentivo di amarlo sempre di più.

Per San Valentino, Isaiah organizzò una serata speciale: mi invitò a casa sua, dove trovai petali di rosa ovunque e persino un tappeto rosso che scendeva dalle scale.

Preparò la cena per noi e mi fece sentire davvero unica. Quando arrivò il momento del dessert, si inginocchiò e mi chiese di diventare sua moglie per sempre. Fu uno dei giorni più belli della mia vita!

Sposare la mia anima gemella

Ci siamo sposati il 27 giugno 2010. Quasi dieci anni e cinque splendidi figli dopo, siamo più innamorati che mai!

La cosa che ancora oggi mi stupisce di più è che, poco prima che io inviassi quel primo messaggio, Isaiah aveva appena attivato un nuovo piano telefonico. Il primo numero che gli avevano assegnato non funzionava, quindi dovettero dargliene uno nuovo. Aveva appena configurato quel numero quando ricevette il mio messaggio.

Se avessi inviato il testo quella mattina, non l’avrebbe mai ricevuto.

Se il primo numero assegnatogli avesse funzionato, non avremmo mai avuto modo di conoscerci.

Il Signore orchestrò tutto al momento perfetto. E per questo, Lo loderò per sempre!