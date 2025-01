Ho lasciato mia moglie al ristorante il giorno del nostro 10° anniversario di matrimonio – quando sua madre ha saputo il motivo, mi ha suggerito di chiedere il divorzio

Quando ci siamo seduti, ho fatto una domanda a Fiona. Lei alzò lo sguardo, spaventata, e disse: «Oh, sì. Stavo solo controllando velocemente qualcosa.» Annuii, cercando di nascondere la mia delusione. Questa doveva essere la nostra serata speciale, ma lei sembrava essere lontana miglia e miglia da me. Il cameriere arrivò con i menù e chiese: «Posso offrirvi il nostro speciale per l’anniversario? Una bottiglia di champagne come aperitivo?»





«Suona perfetto», risposi, sorridendo a Fiona. «Cosa ne pensi, tesoro?» Lei stava ancora fissando il suo telefono. «Hm? Oh, certo. Quello che vuoi.» Sospirai e ordinai lo champagne.

Quando il cameriere se ne andò, allungai la mano sopra il tavolo e toccai delicatamente quella di Fiona. «Ehi, possiamo mettere via i telefoni? È il nostro anniversario.»

Fiona sembrava in colpa. «Hai ragione, scusa. È solo che questa nuova serie di video che ho trovato…»

Cercai di mantenere la rabbia nella mia voce. «Un altro canale di scherzi?»

«Sono esilaranti, Aidan! Dovresti guardarne alcuni…» iniziò a dire, ma io spegnevo la mia attenzione mentre descriveva entusiasta l’ultimo scherzo virale. I miei pensieri tornarono alle ultime settimane e sentii un nodo nello stomaco.

Era iniziato tutto così innocuamente, con Fiona che mi mostrava video divertenti sul suo telefono. Ridevamo insieme. Ma poi iniziò a ricreare gli scherzi a casa.

Una volta saltò fuori dietro la tenda della doccia e mi fece quasi avere un infarto. Poi c’era il falso ragno nella scatola del pranzo di Nora che fece piangere nostra figlia, e lo scherzo del «bicchiere rotto» che impedì a Callum di toccare qualcosa in cucina per giorni.

Ogni volta Fiona lo sorvolava. «È solo uno scherzo!» diceva. «Non essere così serio!» Ma avevo visto la paura negli occhi dei nostri bambini, sentito la tensione costante nelle mie spalle. Non era più divertente. Era estenuante.

Ritornai al presente quando il cameriere tornò con il nostro champagne. Fiona parlava ancora, gesticolando vivacemente mentre raccontava le ultime acrobazie di uno YouTuber.

Improvvisamente si alzò di scatto. «Devo andare in bagno. Torno subito.» La guardai mentre se ne andava, una sensazione di inquietudine cresceva nel mio stomaco. Qualcosa non andava.

Dietro di me scoppiò un tumulto. Mi girai e vidi Fiona inciampare tra i tavoli e afferrarsi la gola. «Non riesco a respirare!» ansimò e crollò sulle ginocchia. «Aiuto!»

Il ristorante era in caos. La gente correva verso di lei, gridando aiuto. Io ero paralizzato, incapace di capire cosa stesse succedendo. Poi Fiona iniziò a ridere. «Era solo uno scherzo!» urlò mentre si alzava.

Il silenzio che seguì fu assordante. Sentii tutti gli sguardi degli ospiti puntati su di me. Fiona sorrideva, senza accorgersi del terrore sui volti degli altri.

«Signora, quello era assolutamente inappropriato», disse il direttore avvicinandosi al nostro tavolo. «Devo chiedervi di andare.»

Mi alzai e presi il cappotto. «Vado io», dissi, la mia voce tesa per la rabbia. «Senza mia moglie. Puoi prendere un Uber per tornare a casa da sola.» Il sorriso di Fiona svanì. «Dai, era solo uno scherzo!»

Non risposi. Non riuscivo nemmeno a guardarla. Corse verso la macchina, lasciandola indietro mentre lei cercava di raggiungermi. E comunque era lei che doveva pagare il conto.

Pochi minuti dopo ero a casa con i bambini. «Preparate le valigie», dissi a Nora e Callum. «Andiamo da zio Declan per un po’».

Un’ora dopo bussai alla porta di mio fratello con due bambini assonnati al seguito. Declan guardò il mio viso e ci lasciò entrare senza dire una parola. «La stanza degli ospiti è vostra», disse mentre ci aiutava con le valigie. «Vuoi parlare di questo?»

Scossi la testa. «Non stasera. Grazie, fratello.»

Il mio telefono vibrava in continuazione con messaggi da Fiona, ma li ignorai cercando di dormire. La mattina dopo mi svegliai e vidi 37 chiamate perse e il doppio di messaggi.

Scrollai tra di loro e la rabbia mi esplose di nuovo. «Stai esagerando.» «Era solo uno scherzo!» «Come hai fatto a farmi sembrare così?» «Devi scusarti.»

Lasciai cadere il telefono con disprezzo. Come poteva non capire quanto fosse sbagliato? Come previsto, mi chiamò di nuovo. Stavolta era Greta, la madre di Fiona. Esitai prima di rispondere.

«Aidan! Cosa sento dire che hai lasciato mia figlia in un ristorante?» La voce di Greta era dura per la rabbia.

Sospirai profondamente. «Ciao, Greta. Non è come pensi.»

«Oh? Spiegamelo allora, giovane uomo. Perché da dove mi trovo io sembra che tu abbia lasciato tua moglie nel giorno del nostro anniversario. È piuttosto basso.»

Ruggi il naso e sentii il mal di testa farsi strada. «Fiona ha fatto uno scherzo, Greta. Uno brutto. Ha finto di soffocare in un ristorante pieno.»

Rimase in silenzio dall’altra parte. «Cosa hai detto?»

Le raccontai la storia di quello che era successo la sera prima, incluso l’ossessione recente di Fiona per gli scherzi e come avessero danneggiato la nostra famiglia. Quando finii, Greta rimase in silenzio per un lungo momento.

Poi sospirò pesantemente. «Oh, Aidan. Non sapevo che fosse così grave.»

«Beh, ora lo sai.»

«Non… Non so cosa dire. Se davvero è così male, non ti incolperei se volessi chiedere il divorzio.»

Le sue parole mi colpirono come un pugno allo stomaco. Divorzio? Era davvero questa la strada che dovevamo percorrere?

«Non lo so, Greta», risposi sinceramente. «Ho solo bisogno di un po’ di tempo per pensarci.»