“Ho mal di pancia”: in ospedale le trovano una cisti ovarica di 30 cm e 20 chili, operata a Palermo

Un intervento straordinario è stato eseguito presso l’ospedale Ingrassia di Palermo su una donna di 56 anni che si era recata al pronto soccorso a causa di forti dolori addominali. Dopo gli accertamenti di routine, i medici hanno rilevato la presenza di una cisti ovarica di dimensioni eccezionali: 30 centimetri di diametro per un peso complessivo di quasi 20 chili. La paziente, che non era consapevole della massa, è stata immediatamente ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia per un intervento d’urgenza.





L’operazione è stata condotta dall’equipe guidata dalla dottoressa Laura Giambanco, direttrice dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia. La procedura si è svolta in anestesia spinale, con la paziente sveglia durante l’intervento. La dottoressa Giambanco ha dichiarato: “La paziente è in ottime condizioni di salute – dopo il normale decorso post operatorio è stata già dimessa”.

A supportare la dottoressa durante l’intervento c’erano i ginecologi Bruno Pinzello e Fabiana Falsone, gli anestesisti Luisa Granata e Roberta D’Attilo, l’ostetrico Salvo Casamento, l’infermiera Roberta Gnoffo e l’operatrice socio-sanitaria Rosy Ammirata. Grazie alla collaborazione dell’intero team, l’intervento è stato portato a termine con successo, restituendo alla paziente una condizione di salute ottimale.

Non è la prima volta che si verifica un caso di questo genere. Un episodio simile era stato registrato lo scorso febbraio presso un ospedale di Urbino, dove una ragazza di 15 anni era stata sottoposta a un intervento per rimuovere una cisti di oltre 30 centimetri, del peso di 6 chili. Anche in quella circostanza, la giovane si era presentata al pronto soccorso con dolori addominali e, dopo gli esami diagnostici, era stata ricoverata e operata d’urgenza. La massa, che occupava interamente l’addome della paziente, aveva provocato lo spostamento degli organi interni. L’intervento, eseguito dal reparto di Ostetricia e Ginecologia, si era concluso con esito positivo.

Il caso di Palermo mette in evidenza l’importanza di un’attenta valutazione medica in presenza di sintomi persistenti o intensi, come i dolori addominali. La cisti ovarica, infatti, può crescere in modo silente, raggiungendo dimensioni significative prima di manifestare sintomi evidenti. Grazie alla tempestività dell’intervento e alla competenza dell’equipe medica dell’ospedale Ingrassia, la donna è stata salvata da una condizione potenzialmente pericolosa.

Questo tipo di interventi richiede una preparazione multidisciplinare e un coordinamento preciso tra i vari specialisti coinvolti, come dimostrato dall’operazione condotta a Palermo. La dottoressa Laura Giambanco e il suo team hanno gestito con grande professionalità una situazione complessa, garantendo alla paziente un recupero rapido e senza complicazioni.