Ho sacrificato tutto per pagare l’università di mia figlia, finché una telefonata non ha cambiato ogni cosa — Storia del giorno

Lavoravo giorno e notte, ho rinunciato ai miei sogni e ignorato la mia salute solo per pagare gli studi universitari di mia figlia. Credevo che ogni sacrificio valesse la pena… finché una telefonata non ha distrutto tutto ciò che pensavo di sapere. Quello che ho scoperto mi ha lasciata senza parole.





Da quando ho avuto figli, ogni cosa che facevo era per loro. Ho dedicato la mia vita a migliorarne la loro, e pensavo di star facendo un buon lavoro. Ma mi sbagliavo.

Avevo due figlie, Emily e Grace, e le amavo con tutto il cuore.

Le ho cresciute da sola, e sarò onesta — è stato incredibilmente difficile. Ma ho continuato ad andare avanti, per il loro bene.

Emily, la più grande, decise di non andare all’università dopo il diploma. Mi disse che avrebbe trovato un lavoro e costruito da sola la sua carriera.

Non discussi, anche se avrei tanto voluto che studiasse. Ma era la sua vita, e aveva tutto il diritto di scegliere da sola.

Grace, la più piccola, diceva fin da bambina che sarebbe diventata un medico. Studiava con impegno per entrare all’università, e io l’ho sostenuta in ogni passo.

Una volta avevo sognato anch’io di diventare medico, ma quando rimasi incinta, quel sogno sfumò. Così riversai tutte le mie speranze su Grace. Lavoravo instancabilmente, nonostante il dolore al ginocchio, per pagare i suoi studi.

Pulivo camere d’albergo di giorno e facevo i turni di notte in ospedale come inserviente, perché il lavoro notturno era pagato meglio. Non mi sono mai lamentata, perché sapevo per cosa lo facevo.

Ogni volta che le mie figlie mi chiamavano per chiedermi come stavo, rispondevo sempre che stavo bene. Non volevo che si preoccupassero. Ero la loro madre: era il mio compito preoccuparmi, non il loro.

Un giorno stavo particolarmente male. Il ginocchio mi faceva un dolore tremendo, e non ero nemmeno sicura di riuscire ad andare al lavoro.

Ma poi guardai il calendario e ricordai che la rata dell’università di Grace stava per scadere. Così mi alzai dal letto, mi fasciai il ginocchio dolorante e andai comunque a lavorare.

Fu una giornata dura. Avevo una lunga lista di camere da pulire, e il dolore cresceva sempre più. Verso mezzogiorno, sentii il cellulare vibrare nella tasca della divisa. Era Emily.

«Ciao tesoro, come stai?» risposi.

«Mamma, se sei in piedi, siediti. Devo dirti qualcosa», disse con voce tesa.

«Che succede?» chiesi, sedendomi su uno dei letti.

«Grace è stata espulsa dall’università», rivelò.

«Cosa?!» Rimasi sconvolta.

«Non va a lezione da quasi sei mesi. Ha saltato le lezioni e non ha superato gli esami», spiegò.

«Perché non me lo hai detto prima? Io le ho continuato a mandare soldi ogni mese!» dissi, distrutta.

«L’ho appena scoperto… Aspetta, davvero le mandavi ancora soldi?» chiese sorpresa.

«Sì. Per la retta e anche per le spese quotidiane.»

«Oh mamma… mi dispiace tanto. Non ne avevo idea», disse Emily piena di colpa.

«Sai dov’è adesso Grace?»

«Sui social ho visto che è in piscina con gli amici», ammise.

«La uccido!» dissi e chiusi la telefonata.

La chiamai subito, ma rifiutò la chiamata. Mi richiamò un’ora dopo.

«Sì, mamma?», rispose con tono tranquillo.

«Dove sei in questo momento?», chiesi, lasciandole un’ultima occasione.

«In università, ovviamente. Ero a lezione, per questo non ho risposto prima», mentì.

«Ah sì? E che lezione era?»

«Anatomia», disse in fretta. «Ti richiamo dopo, devo correre alla prossima lezione.»

Non potevo credere che mi stesse mentendo così spudoratamente. Ma va bene. L’avrei colta in flagrante.

Chiesi un permesso dal lavoro, dicendo che il ginocchio mi faceva troppo male — e non era del tutto falso. Ma quel giorno non era un giorno qualunque.

Presi l’auto e andai direttamente in piscina. Appena entrai, la vidi con tre amici, ridendo e bevendo cocktail.

Mi avvicinai. Solo quando una sua amica mi indicò, Grace si voltò.

«Mamma! Cosa ci fai qui?!»

«Io?! Tu non dovresti essere a lezione?!»

«Mamma, posso spiegarti…»

«Ho lavorato giorno e notte per pagarti l’università — che nemmeno frequenti!» gridai.

«Non è così semplice. Lasciami spiegare…»

«Pensavo di averti cresciuta meglio. Quello che hai fatto è imperdonabile.»

«Non volevo…», sussurrò. E nonostante tutto, mi si spezzò il cuore.

«Ho rinviato l’operazione al ginocchio per pagarti la retta! E questo è il modo in cui mi ripaghi?!» urlai, poi me ne andai, lasciandola dietro a implorarmi.

Quando tornai a casa, trovai Emily.

«Sono venuta a sostenerti», mi disse.

Preparò del tè, ci sedemmo. Era furiosa con Grace.

«Basta», dissi. «È pur sempre tua sorella.»

«Ma ha fatto una cosa terribile!»

«Lo so. E ne pagherà le conseguenze.»

Dopo qualche minuto, Emily cambiò discorso. «Mamma, posso chiederti una cosa?»

«Certo.»

«Mi presti i soldi che avevi messo da parte per Grace?»

«Cosa? Perché?»

«Sono incinta», disse sorridendo.

Rimasi in silenzio, poi l’abbracciai. «Che meravigliosa notizia! Certo che te li do.»

Ma poco dopo suonò il campanello. Era Grace.

«Non voglio parlarti», le dissi fredda.

«So che sei arrabbiata, ma devo spiegarti.»

«Hai rovinato tutto! Ho distrutto la mia salute per te!»

«Ma non era il mio sogno, era il tuo!» urlò.

«Hai sempre detto di voler fare la dottoressa!»

«Perché tu me l’hai messo in testa, quando hai capito che Emily non lo avrebbe fatto! Io volevo solo essere vista!»

«Ti ho sempre vista, come tua sorella.»

«Non è vero! Hai sempre creduto a Emily!»

«Stai zitta ora», intervenne Emily.

«Perché? Così puoi continuare a manipolarla?!», ribatté Grace.

«Grace, taci o te ne pentirai», minacciò Emily.

«Non sono stata espulsa. Ho lasciato io l’università. Non volevo fare la dottoressa. Emily mi ha detto che mi avresti odiata. Poi ha cominciato a chiedermi i soldi. Mi ha minacciata», raccontò.

«Emily, è vero?»

«Mamma, sta mentendo!»

«Lei e Roy sono al verde. Hanno usato tutti i tuoi soldi per vivere nel lusso. Quando ho cercato di dirti la verità, Emily ti ha mentito ancora.»

«Emily è incinta. Forse avevano bisogno del denaro.»

«Non è incinta! Sono indebitati! È questo il motivo!»

Emily si avvicinò: «Ti farò passare l’inferno.»

«È vero, quindi», dissi.

«Avevi quei soldi. Che importa a chi sono andati?» sbottò Emily.

«Li ho guadagnati con il sudore della fronte! Ti porterò in tribunale!»

«Pfff. Sono stufa di questa famiglia!» disse sbattendo la porta.

«Non ti ho dato tutto, Emily», sussurrò Grace. «Avevo messo da parte qualcosa per la tua operazione. Non è tanto, ma è ciò che ho potuto fare.»

Mi si riempirono gli occhi di lacrime. «Mi odi ora?», mi chiese.

La abbracciai forte. «No, tesoro. Ti amo. Mi dispiace averti spinta a scegliere quella carriera. La tua vita è tua. Vivila come vuoi.»