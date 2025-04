Ho scoperto di avere una figlia di cui non sapevo nulla, grazie a un test del DNA

Il 7 aprile, poche settimane dopo l’inizio della quarantena, ho ricevuto un messaggio su Facebook da una giovane donna di nome Alexandra Lovett. Non avevamo amici in comune. Di solito cancello questi messaggi e richieste di amicizia, ma questa volta non l’ho fatto.

Si è rivelato essere un messaggio in cui mi informava che, tramite un test del DNA su Ancestry, risultava che avevamo una corrispondenza genitore/figlio! Mi ha scritto: «Sono tua figlia e ti sto cercando da tutta la vita!».





COSA?! Non avevo la minima idea di avere un figlio! Sono un uomo gay, e mio marito ed io stiamo insieme da quasi vent’anni. Non riuscivo a immaginare come potesse essere possibile. Alexandra mi ha raccontato che nel 1986 sua madre e io avemmo un incontro occasionale molto alcolico. Conosceva solo il mio nome di battesimo e non mi vide mai più, poiché si trasferì a vivere con sua madre per dare alla luce… nostra figlia!

All’epoca avevo 22 anni e bevevo molto; sono sobrio da più di 25 anni ormai. I black-out non erano rari in quel periodo. Ma ero gay. Non ho ricordi di quell’incontro, ma i dettagli coincidono. Ci eravamo conosciuti sulla pista da ballo di un locale gay. La somiglianza con questa straordinaria giovane donna era già evidente.

Sul sito di Ancestry DNA, il suo nome era in cima alla lista delle corrispondenze, persino sopra quello di mia sorella. Quando l’ho visto, ho cliccato ovunque potessi. C’era scritto: Corrispondenza genitore/figlio. Probabilità 100%.

Potete immaginare il mio shock?

Ho chiamato immediatamente. Avevo ancora molte domande. Ero completamente sotto shock! Abbiamo fatto una videochiamata su FaceTime; ho chiesto a mio marito di essere presente con me. Alexandra mi ha detto: «Ti ho cercato per tutta la vita, papà, e adesso ho due papà al prezzo di uno!».

Mi ha anche raccontato che il suo cognome, Lovett, si traduce con “Piccolo Lupo”. Il mio nome è Wolf! È stato in quel momento che quasi ho lasciato cadere il telefono! (LOL!)

Da allora, io e mia figlia Alex ci sentiamo praticamente ogni giorno tramite FaceTime, telefonate, messaggi, conoscendoci sempre di più. Ci sono volute alcune settimane prima che lo shock iniziale svanisse, sostituito da un profondo sentimento d’amore. La mia mente, il mio cuore e il mio spirito sono stati completamente travolti!

Alex è venuta a trovarci a Santa Fe, New Mexico, da Oregon. Abbiamo trascorso una settimana straordinaria insieme. Essendo originario di Denver, abbiamo anche fatto un viaggio lì per farle incontrare mia madre, sua nonna, sua zia, mia sorella e diversi amici e cugini durante una serie di piccoli incontri quasi quotidiani.

Lei ha affrontato tutto con una semplicità e una dolcezza incredibili. È così naturale — ne sono rimasto davvero impressionato!

Questa scoperta ha cambiato la vita a entrambi, inutile dirlo. Nel suo primo messaggio, Alexandra aveva scritto che capiva quanto questa notizia sarebbe stata scioccante e sconvolgente per me. Aveva detto: «Capisco se avrai bisogno di tempo. Sono adulta, non cerco nulla. Voglio solo conoscere mio padre».

È incredibilmente bella, dentro e fuori! Davvero!!! Così bella!!!