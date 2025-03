Ho sposato la donna che mio padre ha scelto per me – nella nostra notte di nozze, mi ha scioccato dicendo: “Da ora in poi, dovrai fare tutto ciò che ti dirò.”

Costretto in un matrimonio combinato per salvare l’azienda di famiglia, mi aspettavo una conversazione imbarazzante nella notte di nozze. Ma poi Adriana mi ha dato un ordine: “Da ora in poi, dovrai fare tutto ciò che ti dirò.” Era uno scherzo? No. Era una mossa di potere — e se mi fossi rifiutato, la mia famiglia avrebbe perso tutto.





“Figlio, non te lo chiederò se ci fosse un altro modo,” disse mio padre, con la voce priva del solito tono autoritario.

“Sei sicuro che l’unico modo per salvare l’azienda sia che sposi una donna che non ho mai incontrato?” Non riuscivo a nascondere l’incredulità nella mia voce.

Sospirò. “Adriana è la figlia di Vittorio. La fusione con la sua azienda è l’unica cosa che può salvarci ora. E lui è… tradizionalista. Vuole unire le famiglie.”

“Quindi sono solo una merce di scambio?” Le parole mi lasciarono un gusto amaro in bocca.

“James, ti prego, capisci—”

“No, papà. Capisco perfettamente.”

“Hai costruito questa azienda, preso tutte le decisioni che ci hanno portato fino a qui, e ora devo riparare al tuo errore vendendomi come un principe medievale.”

Il suo viso sprofondò. “Incontra Adriana prima di decidere.”

Volevo rifiutare. Ma la disperazione nei suoi occhi mi fermò.

“Va bene,” cedetti. “La incontrerò. Ma non prometto nulla.”

Ci incontrammo in un ristorante qualche giorno dopo. Adriana era straordinariamente bella, con una voce melodiosa e occhi capaci di valutare tutto in pochi secondi.

“Ti ringrazio per aver accettato di incontrarmi,” disse mentre si sedeva. “Questa situazione è… poco convenzionale, ma penso che possiamo farla funzionare.” Sorrise lievemente e si girò un ciocchetto di capelli intorno al dito. “Conosciamoci meglio. Cosa vuoi sapere di me, James?”

La conversazione fluì liberamente. Adriana era intelligente, spiritosa e sorprendentemente facile da frequentare. Quando ci separammo, mi ritrovai a riconsiderare la mia opposizione.

“È incredibile,” dissi a mio padre il giorno successivo.

Un senso di sollievo si dipinse sul suo viso. “Quindi lo farai?”

Esitai. C’era ancora qualcosa che non mi convinceva, ma vedendo la speranza nei suoi occhi…

“Sì,” dissi infine. “Sposerò Adriana.”

Il nostro matrimonio fu una transazione commerciale mascherata da celebrazione. I partner aziendali riempirono le navate, i voti sembrarono termini contrattuali, e anche il bacio sembrava negoziato — breve, formale, per le apparenze.

Il ricevimento si trascinò fino a quando finalmente, ci ritrovammo soli nella suite presidenziale di un hotel a cinque stelle.

Adriana si tolse le scarpe e si sedette sul bordo del grande letto. Sistemai la cravatta, incerto su cosa sarebbe successo dopo in questo strano accordo.

Adriana mi fissò negli occhi. “Da ora in poi, dovrai fare tutto ciò che ti dirò.”

“Scusa?” Ridacchiai, certo che stesse scherzando. “Certo. E quale sarà il tuo primo comando, Sua Altezza?”

La sua espressione non cambiò. “Ho fame. Vai a prendermi un hamburger da McDonald’s su Grant Street. Vai a piedi.”

“Adriana, sono quasi le mezzanotte. Grant Street è a quasi due miglia di distanza.”

“Ne sono consapevole.” Il suo sorriso era gelido. “Meglio che tu ti metta in cammino.”

La guardai, aspettandomi la battuta finale. Ma non arrivò.

“Non puoi essere seria.”

“Serissima, James. Mio padre ha accettato questo matrimonio solo perché tuo padre ha promesso che avresti fatto tutto ciò che io volevo. Questo era l’accordo. Quindi, puoi essere il mio servo… o vedere la tua famiglia fallire.”

Rimasi sbalordito. In poche ore, Adriana si era trasformata da una donna spiritosa e tranquilla a una sconosciuta autoritaria. Una che non potevo rifiutare senza rischiare tutto.

“Va bene. Un hamburger in arrivo.”

In ascensore, tirai fuori il telefono e chiamai un taxi. Magari ero intrappolato in questo matrimonio, ma non sarei stato completamente impotente.

La mattina seguente segnò il tono di quello che sarebbe diventato il mio nuovo normale. Adriana mi svegliò alle 6 del mattino.

“Stira il mio completo blu,” mi ordinò. “Poi fai il caffè. Nero, con un po’ di zucchero.”

“Non sono il tuo maggiordomo,” protestai.

Mi guardò con quegli occhi gelidi. “No, sei mio marito. E questo significa che sei tutto ciò di cui ho bisogno.”

Ogni giorno portava nuove richieste. Lavare la sua auto a mano. Ritirare la sua lavanderia. Massaggiarle i piedi dopo il lavoro. Ogni compito era più degradante del precedente.

“Perché lo fai?” Le chiesi finalmente una sera mentre lucidavo la sua collezione di scarpe firmate.

“Perché posso,” rispose semplicemente. “Cosa c’è di meglio che avere un uomo che si occupa di ogni mio bisogno?”

Continuai il compito in silenzio, ma la mia mente correva veloce.

Pensava di spezzarmi, ma mi stava insegnando qualcosa. Ogni richiesta rivelava qualcosa sulle sue abitudini e sulle sue debolezze.

Quando non ne potei più, andai da mio padre.

“Mi ha trasformato nel suo servo personale,” confessai.

Il suo viso si fece serio. “Non ne avevo idea, figlio. Ma il contratto con Vittorio…”

“Non può essere rotto senza far fallire tutto,” completai per lui. “Lo so.”

“Mi dispiace tanto,” sussurrò.

“Non preoccuparti,” risposi, con un piano già in mente. “Me ne occuperò io di Adriana.”

Le piccole telecamere senza fili erano facili da installare. Le posizionai ovunque: nel soggiorno, in cucina, nel suo studio, nella nostra camera da letto.

Per due settimane, raccoglievo prove di Adriana che mi comandava come un cane, minacciando di distruggere la mia famiglia se non le obbedivo, e ridendo al telefono con le sue amiche di come mi avesse “completamente sotto controllo.”

Il tutto mentre il suo Instagram ci ritraeva come la coppia perfetta. “Duo di potere,” ci chiamava nelle didascalie. Se solo i suoi follower lo sapessero.

Il punto di rottura arrivò in una piovosa sera di martedì.

“Voglio del sushi,” annunciò dal divano. “Da Akira. Vai a prenderlo a piedi.”

“È a tre miglia di distanza,” feci notare.

“E allora? Prendi un ombrello.” Non alzò nemmeno gli occhi dal suo telefono.

“No,” dissi semplicemente.

La parola restò sospesa nell’aria tra di noi. Sollevò lentamente la testa, gli occhi che si strinsero.

“Cosa hai detto?”

“Ho detto no, Adriana. Non vado.”

Si alzò, il viso arrossito dalla rabbia. “Non mi dici mai di no. Mai. O ti sei dimenticato cosa succede se non giochi secondo le regole?”

“Fai pure,” la sfidai. “Chiama tuo padre. Digli quanto sei delusa.”

“Lo farò.” Prese il telefono. “E la tua famiglia sarà finita.”

Sorrisi. “Non credo.”

Le sue dita si fermarono sopra lo schermo. “Cosa significa questo?”

“Chiamalo,” insistetti. “Per favore. Insisto.”

Confusione attraversò il suo volto, ma fece la chiamata, mettendola in vivavoce.

“Papà? Abbiamo un problema. James è difficile. Penso che dobbiamo riconsiderare—”

“Adriana.” La voce di suo padre era gelida. “Che diamine hai fatto?”

Si congelò. “Cosa intendi?”

“James mi ha mandato dei video. Decine di video. Non avevo idea che fosse questo che intendevi quando dicevi che volevi che lui facesse tutto ciò che dicevi! È così che ti ho cresciuta? Come una tiranna?”

Il colore le scomparve dal viso mentre mi guardava, finalmente capendo.

“Mi hai registrato?” sussurrò.

Annuii. “Ogni momento. Ogni richiesta.”

“Adriana,” continuò suo padre, “hai dato a tuo marito abbastanza materiale per ricattare la nostra famiglia, e lui ha reso chiaro che lo userà. Stai per divorziare. Queste erano le sue condizioni: un divorzio da te che lascia intatto l’accordo con suo padre. Mi capisci?”

“Sì, papà,” rispose, la voce piccola.

Quando la chiamata finì, si girò verso di me, gli occhi supplicanti. “Per favore, non farlo! Distruggerà la mia immagine se divorziamo.”

Sorrisi. Questa era un’opportunità per insegnarle una lezione preziosa.

“Valuterò la possibilità di restare,” risposi. “Ma solo se obbedisci alle mie richieste.”

L’indignazione e la furia brillarono nei suoi occhi, ma annuì.

Per le due settimane successive, Adriana provò la sua stessa medicina. Non andai tanto lontano quanto lei aveva fatto, ma mi assicurai che capisse cosa significasse essere controllata.

“Portami il caffè,” le dicevo. “E ricorda, due zuccheri.”

Lei obbediva, la mascella stretta, gli occhi che bruciavano di odio.

Nel frattempo, i miei avvocati lavoravano sui documenti per il divorzio. Quando furono pronti, li lasciai sul bancone della cucina per farli trovare a lei.

“Cos’è questo?” chiese, prendendoli in mano.

“I documenti del divorzio,” risposi tranquillamente. “Il nostro matrimonio è finito.”

“Ma tu hai detto che saresti rimasto se ti avessi obbedito!” La sua voce tremava. “Mi hai mentito!”

“Sì,” risposi, “e spero tu abbia imparato qualcosa. Forse avremmo potuto far funzionare le cose, Adriana, se non avessi usato quell’accordo commerciale per rendermi tuo schiavo. Fai le valigie e vattene dal mio appartamento.”

“E prima che tu vada,” aggiunsi, “posta su Instagram che ci stiamo separando di comune accordo.”

“E se non lo faccio?” mi sfidò.

Alzai il mio telefono. “Allora questi video diventeranno pubblici.”

Un’ora dopo, apparve il suo post perfettamente costruito. “Dopo molta riflessione, io e James abbiamo deciso di separarci. Restiamo impegnati negli interessi commerciali delle nostre famiglie e ci auguriamo il meglio.”

La porta si chiuse dietro di lei, e per la prima volta da quando ci eravamo sposati, potei respirare liberamente di nuovo.

Questo matrimonio combinato mi è costato mesi di dignità, ma mi ha insegnato qualcosa di prezioso: nessun contratto, obbligo familiare o preoccupazione finanziaria vale la pena di rinunciare al controllo della mia vita.