Ho sposato un senzatetto per fare un dispetto ai miei genitori – un mese dopo, tornando a casa, sono rimasta senza parole per quello che ho trovato

Quando ho proposto di sposare uno sconosciuto senza tetto, credevo di avere tutto sotto controllo. Sembrava l’accordo perfetto: avrei accontentato i miei genitori, senza alcun legame reale. Ma non avrei mai immaginato che, solo un mese dopo, rientrando a casa, la mia vita sarebbe stata stravolta.





Mi chiamo Miley, ho 34 anni, e questa è la storia di come sono passata dall’essere una donna single, realizzata e felice, al matrimonio con un senzatetto… fino a scoprire una verità sconvolgente.

I miei genitori non hanno mai smesso di mettermi pressione per sposarmi. È come se nella loro testa ci fosse un timer, pronto a suonare appena il mio primo capello diventasse bianco. Ogni cena di famiglia si trasformava in una sessione di appuntamenti combinati.

«Miley, tesoro», iniziava mia madre Martha, «ti ricordi il figlio dei Johnson? È appena stato promosso a direttore regionale… magari potreste prendere un caffè insieme, no?»

«Mamma, non mi interessa uscire con nessuno in questo momento», rispondevo. «Mi sto concentrando sulla mia carriera.»

«Ma cara», interveniva mio padre Stephen, «la carriera non ti terrà al caldo la notte. Non vuoi qualcuno con cui condividere la vita?»

«La condivido già con voi e con i miei amici. Per ora mi basta.»

Ma non mollavano mai. Era un continuo: «E quel ragazzo?» oppure «Hai sentito parlare di quel giovane così in gamba?»

Una sera, però, le cose presero una piega decisamente peggiore.

Era la solita cena della domenica quando i miei genitori sganciarono la bomba.

«Miley», disse mio padre con tono serio. «Io e tua madre abbiamo riflettuto…»

«Oh no, eccoci», mormorai.

«Abbiamo deciso», continuò lui ignorando il mio sarcasmo, «che se non sarai sposata entro i 35 anni, non riceverai nemmeno un centesimo della nostra eredità.»

«Cosa?!» esclamai. «Non potete essere seri!»

«Lo siamo eccome», aggiunse mia madre. «Non stiamo ringiovanendo, cara. Vogliamo vederti sistemata e felice. E desideriamo dei nipotini finché siamo ancora abbastanza giovani da goderne.»

«È follia», ribattei. «Non potete ricattarmi per costringermi a sposarmi!»

«Non è ricatto», insistette mio padre. «È… un incentivo.»

Me ne andai infuriata. Non potevo credere a ciò che avevano appena detto. Mi avevano imposto un ultimatum: trovare un marito in pochi mesi o rinunciare a tutto.

Ero arrabbiata, non tanto per i soldi, quanto per il principio. Come osavano cercare di controllare la mia vita in quel modo?

Per settimane ignorai le loro chiamate. Poi, una sera, ebbi un’idea folle… ma geniale.

Stavo tornando a casa dal lavoro, con la testa piena di scadenze e documenti, quando lo vidi. Un uomo, forse sulla trentina, seduto sul marciapiede con un cartello che chiedeva l’elemosina.

Era trasandato, con barba incolta e vestiti sporchi. Ma nei suoi occhi c’era qualcosa. Una gentilezza e una tristezza che mi colpirono.

Fu allora che mi venne l’idea. Sì, era pazzesca, ma sembrava la soluzione perfetta.

«Mi scusi», gli dissi. «So che può sembrare assurdo, ma… le andrebbe di sposarmi?»

Lui mi guardò scioccato. «Scusi, cosa ha detto?»

«So che è strano, ma mi spieghi», dissi prendendo fiato. «Devo sposarmi il prima possibile. Sarebbe un matrimonio di convenienza. Le offrirei una casa, vestiti puliti, cibo e un po’ di soldi. In cambio, dovrebbe solo fingere di essere mio marito. Che ne dice?»

Mi fissò a lungo. Pensavo stesse per mandarmi al diavolo.

«Lei è seria?» chiese.

«Serissima. Mi chiamo Miley.»

«Io sono Stan», rispose ancora confuso. «E mi sta davvero offrendo di sposare un senzatetto appena conosciuto?»

Annuii.

«Lo so che è folle, ma non sono una pazza. Solo una donna disperata con genitori invadenti.»

«Beh, Miley… questa è la cosa più strana che mi sia mai capitata.»

«Allora è un sì?»

Mi guardò intensamente e poi disse: «Sai che ti dico? Perché no. Hai un accordo, futura moglie.»

Così la mia vita cambiò all’improvviso.

Portai Stan a fare shopping, lo feci sistemare in un salone, e sotto tutta quella sporcizia scoprii un uomo sorprendentemente affascinante.

Tre giorni dopo lo presentai ai miei genitori come il mio fidanzato segreto. Erano sbalorditi.

«Miley!» esclamò mia madre. «Perché non ce l’hai detto prima?»

«Volevo essere sicura che fosse una cosa seria», mentii. «Ma io e Stan siamo così innamorati, vero amore?»

Stan recitò la parte alla perfezione. Inventò storie romantiche e conquistò i miei genitori.

Un mese dopo eravamo sposati.

Avevo fatto firmare un solido accordo prematrimoniale, nel caso il mio piano si fosse ritorso contro di me. Ma vivere con Stan si rivelò sorprendentemente piacevole. Era spiritoso, intelligente e sempre disponibile in casa. Sembravamo coinquilini che ogni tanto dovevano fingere di amarsi alla follia.

C’era però una cosa che continuava a turbarmi.

Ogni volta che gli chiedevo del suo passato, Stan si chiudeva in sé stesso. Cambiava argomento, gli occhi si facevano opachi. Era un mistero che mi affascinava… e mi frustrava.

Poi arrivò il giorno che cambiò tutto.

Era una giornata come tante. Tornai a casa dal lavoro e notai dei petali di rosa per terra. Seguivano un percorso fino al soggiorno.

La scena che mi si presentò davanti mi lasciò senza fiato: la stanza era piena di rose, un grande cuore di petali disegnato sul pavimento… e al centro c’era Stan.

Ma non era lo Stan che conoscevo. Niente jeans o magliette: indossava un elegante smoking nero che sembrava costare più dell’affitto di casa mia. In mano, una piccola scatola di velluto.

«Stan?» sussurrai. «Che sta succedendo?»

Lui sorrise, e il mio cuore ebbe un sussulto.

«Miley», disse. «Volevo ringraziarti per avermi accolto. Mi hai reso felice. Ma sarei ancora più felice se mi amassi davvero e volessi diventare mia moglie, non solo di nome, ma per amore. Mi sono innamorato di te dal primo momento. Questo mese passato insieme è stato il più bello della mia vita. Vuoi sposarmi… sul serio stavolta?»

Rimasi immobile, con mille pensieri in testa. Ma uno mi ossessionava più degli altri:

«Stan, dove hai preso i soldi per tutto questo? Per il vestito, i fiori, l’anello?»

Lui abbassò lo sguardo e poi disse:

«Credo sia il momento che ti racconti tutta la verità.»

Fece un respiro profondo.

«Non ti ho mai raccontato come sono finito in strada perché era troppo complicato. E non volevo metterti in una posizione difficile… ti amavo troppo. Ma quando mi hai dato una casa, vestiti e un po’ di speranza, ho deciso di reagire.»

Mi spiegò che i suoi fratelli lo avevano tradito per rubargli l’azienda di famiglia. Avevano falsificato firme, sottratto documenti, persino rubato la sua identità. Lo avevano scaricato in una città lontana, e quando aveva cercato di ottenere giustizia, avevano corrotto la polizia e persino il suo avvocato.

«Ma dopo aver incontrato te», proseguì, «ho contattato lo studio legale più potente del paese, quello che lavora per i concorrenti dei miei fratelli. All’inizio non volevano il caso, ma quando hanno capito che potevano colpire i loro rivali, hanno accettato. Il processo inizierà il mese prossimo. I miei documenti e i miei conti bancari sono stati ripristinati.»

Mi guardò con quegli occhi gentili che mi avevano colpita dal primo momento.

«Non sono un uomo povero, Miley. Ho cercato per tutta la vita qualcuno che mi amasse per ciò che sono, non per i miei soldi. Tu mi hai offerto aiuto quando pensavi che non avessi nulla. È per questo che ti amo. Mi dispiace non avertelo detto prima.»

Mi sedetti sul divano, sconvolta. Avevo sposato un uomo per ripicca… ed era proprio quell’uomo che ora mi faceva tremare il cuore.

«Stan», riuscii a dire, «mi hai davvero sorpresa. Credo di provare qualcosa anch’io, ma tutto questo è… tanto. Ho bisogno di tempo.»

Lui annuì e mi accompagnò a tavola, dove cenammo insieme.

Alla fine del pasto, presi la sua mano.

«Stan, grazie per questo gesto romantico. Nessuno ha mai fatto nulla di simile per me. Una parte di me vuole dirti subito sì. Ma voglio essere certa. Mi sposerò davvero con te, ma chiedimelo di nuovo tra sei mesi. Se allora sarò ancora sicura, faremo un vero matrimonio. Intanto… affrontiamo insieme la battaglia che ti attende. Io ci sarò.»