Ho trovato una vestaglia di pizzo nascosta nell’armadio di mio marito – poi ho visto la mia matrigna indossarla

Quando Calla trova una vestaglia di pizzo nascosta nell’armadio del marito, pensa che sia una sorpresa romantica. Ma il suo mondo si capovolge quando vede la matrigna Lorraine indossarla. I sospetti crescono e la tensione aumenta, finché Calla non scopre il vero piano di Lorraine.





Dopo la morte di mio padre lo scorso anno, la casa sembrava aver perso la sua anima. Era stato lui a costruirla, una grande abitazione su due piani che profumava sempre di pino e di vernice fresca.

Dopo la sua scomparsa, io, mio marito Jason e nostra figlia Emma, di sei anni, ci siamo trasferiti lì per aiutare Lorraine, la mia matrigna. Lei e mio padre erano stati sposati per cinque anni, ma Lorraine non perdeva occasione per ricordare a tutti di essere stata il suo “pilastro” negli ultimi giorni di vita.

“Non puoi negarlo, cara,” mi disse dopo il funerale. “Davvero, Calla, se fossi partita per la mia vacanza in Thailandia, tuo padre sarebbe morto da solo. Poverino.”

Vivere con lei era come camminare su una corda tesa. Tutto di Lorraine era tagliente: i suoi tacchi, le sue parole, persino il modo in cui guardava Jason quando pensava che non la vedessi. Ma la famiglia è la famiglia, e io cercavo di far funzionare le cose.

Fino a quando non trovai la vestaglia.

Tutto iniziò in modo innocente. Stavo piegando il bucato di Jason, come avevo fatto mille volte. Aprendo il suo armadio per appendere una camicia, notai qualcosa fuori posto: una piccola busta regalo lucida, nascosta in un angolo sotto le giacche. La curiosità ebbe la meglio. La presi e, con il cuore che batteva forte, vidi che dentro c’era una vestaglia di pizzo, trasparente e intima.

Pensai subito che Jason l’avesse comprata per me. Si avvicinava il Natale e, anche se non era tipo da gesti romantici, forse voleva sorprendermi. Sorrisi all’idea che si fosse spinto fuori dalla sua zona di comfort. Se solo fosse stato davvero così.

Qualche giorno dopo, Lorraine mi chiamò nella sua stanza con voce mielata, quel tono che mi metteva sempre in allerta. La stanza era cambiata da quando mio padre era morto: ora era un ambiente lussuoso, vellutato, quasi seducente. Non trovavo le parole per descriverlo.

“Oh, Calla, tesoro,” mi disse. “Non puoi immaginare cosa mi ha regalato il mio nuovo fidanzato!” Un nuovo fidanzato? Lorraine non ne aveva mai parlato.

Quando entrai, mi si gelò il sangue. Era lì, avvolta nella vestaglia—la mia vestaglia. Quella che avevo trovato nell’armadio di Jason. Si girava, facendo fluttuare il pizzo come in una crudele presa in giro.

“Ti piace?” mi chiese, sogghignando. “Ha un gusto squisito, non trovi? E ho anche un paio di tacchi che la renderebbero perfetta.”

Non riuscivo a respirare. La mente correva, cercando di mettere insieme i pezzi di una storia che non volevo vedere.

Jason…? No. Non lo farebbe mai. Lorraine? No. Mai. A meno che… Potrebbe?

“Dove… dove l’hai presa?” riuscii a balbettare.

Il sorriso di Lorraine si fece ancora più beffardo. “Oh, me l’ha regalata il mio fidanzato, te l’ho appena detto, Calla! Non ascolti mai quello che dico, tesoro! Non preoccuparti, magari ne riceverai una anche tu… Comunque, lui è molto discreto.”

Le gambe mi tremavano. Ci poteva essere una spiegazione logica, ma qualcosa non tornava. Uscii dalla stanza barcollando, con la sua risata che mi rimbombava nelle orecchie.

Quella sera affrontai Jason, dopo aver messo a letto Emma. Il cuore mi batteva forte, le mani mi tremavano.

“Jason,” cominciai, con la voce rotta. “Devo chiederti una cosa, e voglio la verità.”

Lui mi guardò, confuso. “Che succede, amore? Aspetta, metto in pausa il film.”

“Hai… hai dato tu a Lorraine una vestaglia? Quella di pizzo che ho trovato nel tuo armadio?”

Il suo volto si deformò per lo stupore. “Cosa? Assolutamente no! Di cosa stai parlando?”

“Me l’ha mostrata prima di cena,” dissi, con le lacrime agli occhi. “La stessa che ho trovato nel tuo armadio.”

Jason rimase a bocca aperta. “Pensi davvero che le avrei comprato una cosa del genere? Sei seria?”

“Allora come ce l’ha?” insistetti.

“Non lo so,” rispose, passando una mano tra i capelli.

Il suo disappunto sembrava sincero, ma il dubbio continuava a tormentarmi.

“Ti giuro che non le ho dato niente! L’unica cosa che le ho passato oggi è stato un pezzo di pane all’aglio a cena.”

Nei giorni successivi, non riuscivo a scrollarmi di dosso l’inquietudine. Gli sguardi compiaciuti di Lorraine, le smentite di Jason—sembrava tutto un puzzle senza soluzione.

Poi, un pomeriggio, mentre sistemavo i colori di Emma in sala da pranzo, sentii Lorraine parlare al telefono: “Sì, Kerry, certo che l’ho piazzata io. Quel marito idiota di lei non si è nemmeno accorto di nulla. È solo questione di tempo prima che si mettano l’uno contro l’altra. Quando se ne andranno, questa casa sarà finalmente mia. È per questo che sono venuti qui: vogliono la mia casa.”

Mi si gelò il sangue. Era tutto pianificato. Lorraine aveva messo la vestaglia nell’armadio di Jason per far sembrare che avessero una relazione e costringerci ad andarcene dalla casa che mio padre aveva lasciato a me.

Quella sera raccontai tutto a Jason. Il suo volto si fece scuro dalla rabbia. “Vuole distruggere il nostro matrimonio,” disse con voce tesa. “E noi abbiamo sradicato la vita di Emma per questo? Ora basta.”

Abbiamo ideato un piano. Il mattino dopo, durante la colazione, accennai a Lorraine che io e Jason stavamo pensando di trasferirci. Il suo volto si illuminò, anche se cercava di nasconderlo dietro una finta preoccupazione. “Oh, beh, se pensate sia la cosa migliore…” disse, a fatica trattenendo la gioia.

Quella sera, invitammo a cena un nostro amico avvocato, che Lorraine non conosceva. Le dicemmo che era un “agente immobiliare” che ci aiutava a cercare casa, ma in realtà volevamo solo capire la situazione legale. Lorraine passò la serata a parlare di quanto preferisse vivere da sola.

“Ormai sono vecchia,” disse, come per convincere se stessa. “Ho bisogno dei miei spazi. E sono sicura che anche voi ne abbiate bisogno. Non volete dare una sorellina o un fratellino a Emma?”

Non ero sicura di volere la casa, ma Jason mi convinse a lottare. “È importante che tu abbia una parte dell’eredità di tuo padre. Tu sei la sua eredità, sì, ma questa casa l’ha costruita con le sue mani. Vuoi davvero lasciarla a Lorraine?”

“Non lo so,” risposi. “Non so davvero cosa voglio.”

Una settimana dopo, convocammo una “riunione di famiglia” in salotto. Lorraine entrò sicura di sé, come se avesse già vinto. Jason le porse una pila di documenti.

“Cos’è questo?” chiese, sfogliando le carte.

“L’atto di proprietà della casa,” rispose Jason con calma. “Abbiamo fatto controllare tutto: i beneficiari siamo io e Calla. Questa casa non è tua, Lorraine. È nostra.”

Il suo volto impallidì. “Non è possibile. Calla! Cosa hai fatto? Tuo padre non mi avrebbe mai lasciata senza nulla…”

“Non ti ha lasciata senza nulla, Lorraine,” spiegai. “Ti ha lasciato molti soldi. Ma questa è la mia casa d’infanzia. Ovviamente voleva che restasse a me.”

Lorraine provò a protestare, ma Jason la interruppe. “E prima che tu pensi di tentare un altro trucco, sappi che noi non ce ne andiamo. Ma tu forse dovresti cominciare a fare le valigie.”

“O magari puoi andare a vivere dal tuo fidanzato?” aggiunsi con noncuranza.

Lorraine balbettò, improvvisamente a corto di parole. “Che fidanzato?” chiesi.

“Ho organizzato tutto io! Ho inscenato tutta la storia! Non c’è nessun fidanzato, Calla. Non c’è stato nessun tradimento, volevo solo che tu lo pensassi. Volevo che vedessi la vestaglia e credessi che ci fosse qualcosa tra Jason e me.”

“Lo so,” risposi. “Ti ho sentita al telefono. Ma ti do una settimana per andartene, perché è quello che mio padre si aspetterebbe da me.”

“Farò di tutto, cucinerò, pulirò, aiuterò Emma con i compiti, qualsiasi cosa!” supplicò.

“Non voglio mia figlia vicino a te,” dissi semplicemente. “Mi dispiace, ma è così che mi sento.”

Nel giro di una settimana, Lorraine se ne andò. Finalmente, la pace tornò nella casa che mio padre aveva tanto amato. Trasformai la camera di Lorraine in una sala lettura per me e in parte in una stanza giochi per Emma.

E quella vestaglia? Lorraine l’aveva lasciata lì. L’ho donata in beneficenza insieme al resto delle sue cose. Che la goda qualcun altro: io di certo non la volevo più.