I genitori di Ilaria Sula: “Samson ora si scusa, ma per giorni ha negato ogni responsabilità”

In un’intervista rilasciata ai giornalisti nello studio del suo legale Giuseppe Sforza, Flamur Sula, padre di Ilaria Sula, ha commentato il comportamento di Samson, l’uomo accusato di aver ucciso sua figlia. Flamur ha rivelato di aver chiesto a Samson se avesse un ruolo nella scomparsa di Ilaria, ricevendo una risposta che ora suona vuota: “Io l’amo Ilaria… Non le farei mai del male”. Tuttavia, la realtà è ben diversa, poiché il giovane ha effettivamente inflitto un danno irreparabile.





Sono passate più di due settimane dalla scomparsa di Ilaria e dalla scoperta del suo femminicidio. Per giorni, la famiglia ha nutrito la speranza di un suo ritorno, ma il sospetto che qualcosa di tragico fosse accaduto si è fatto strada rapidamente. I genitori di Ilaria hanno subito percepito che i messaggi e le storie pubblicate sui social non provenivano da lei. “Che volevi pensare? Che non era lei, non era Ilaria”, hanno dichiarato. “Perché se era lei, qualsiasi cosa avesse fatto, nel male e nel bene, ce lo avrebbe detto. Ci avrebbe proprio chiamato, non mandato un messaggio o una storia su Instagram. Lui conosceva tutti i codici”.

Samson ha cercato di depistare le indagini, utilizzando il telefono di Ilaria per comunicare con la sua famiglia e le sue amiche, mentre in realtà aveva già commesso l’omicidio. La madre di Ilaria ha espresso la sua indignazione nei confronti della madre di Samson, Nors Manlapaz, accusandola di aver aiutato il figlio a nascondere le prove del crimine. “Quella non è una madre, una madre come lei non deve esistere. Una madre non può aiutare un figlio a nascondere un cadavere, a nascondere nostra figlia. Non so che cuore ha”, ha affermato.

Recentemente, durante un sopralluogo effettuato dalla polizia della Squadra Mobile, sono state sequestrate le ciabatte di Nors Manlapaz, che sarebbero risultate sporche di sangue. Questi reperti saranno analizzati dagli esperti della scientifica per cercare ulteriori prove.

Flamur Sula ha commentato la lettera di scuse inviata da Samson, esprimendo incredulità per il momento in cui è stata scritta. “La lettera non ce la aspettavamo in questo momento – ha detto Flamur – Magari tra 30 o 40 anni, ma non adesso. Dice che sta piangendo, ma noi sono venti giorni che stiamo piangendo per nostra figlia. Ilaria non meritava questa fine. Era meravigliosa e non è difficile non scordarla. Non ce la fa la città di Terni e l’Italia. Le scuse non esistono. È stato un tradimento, se amo una persona non è che l’ammazzo e poi dico che l’amo”.

Dopo l’omicidio, Samson, arrestato pochi giorni dopo, ha mostrato un comportamento “lucido e calcolatore”. Prima e dopo l’omicidio, continuava a contattare ossessivamente ragazze sui social network, cercando appuntamenti. Si è presentato da un amico, che non ha notato nulla di strano, e ha continuato a comportarsi normalmente. Nel frattempo, si è anche unito alle ricerche di Ilaria, fingendo di essere coinvolto. Tuttavia, la sua menzogna è durata poco: il telefono di Ilaria è stato localizzato a casa sua, portando rapidamente alla sua cattura.