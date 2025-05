I genitori non parlano più con la figlia dopo che il figlio, morto da sei mesi, li ha chiamati

I genitori non parlano più con la figlia dopo che il figlio, che credevano morto da sei mesi, li ha chiamati.

Se pensate che tutto questo sia un gran pasticcio, aspettate di sentire la storia incredibile di come il loro figlio è tornato dalla morte.

Nel 2021, un neozelandese di nome Callum stupì il pubblico quando telefonò a ZM Radio per raccontare l’incredibile storia di come i suoi genitori credessero che fosse tornato dall’aldilà.Tutta la storia ebbe inizio quando la radio ZM diede il via a una rubrica spontanea in cui chiedeva agli ascoltatori se fossero mai stati creduti erroneamente morti.

Arrivò un tizio di nome Callum, che lasciò Carl Fletcher, Vaughan Smith e Megan Papas completamente sconvolti. “Sì, amico, mi hanno sicuramente dato per morto”, spiegò.

“A quel tempo le mie sorelle litigavano un po’ con i miei genitori e non andavano molto d’accordo.””Vivevo a Wellington mentre loro erano a Christchurch. Mia sorella maggiore ha chiamato i miei genitori e ha detto loro che ero morto.”

La situazione diventa ancora più assurda quando rivela che le sue sorelle hanno informato i genitori che era stato accoltellato a morte. Vaughan disse: “Aspetta, aspetta, aspetta, sei stato assassinato?”

“Non sei morto in un incidente per mano tua, qualcuno ti ha ucciso! Questa è la telefonata più assurda che abbiamo mai ricevuto.””Eri il tipo di persona che sarebbe stata accoltellata?” @fvhzm Callum wins the award for the greatest sentence ever said on-air in ZM history 😳 ♬ original sound – FVHZM

“Non facevo parte di nessuna gang, ma devo dire che, in quel periodo, non sarebbe stato insolito per me essere accoltellato”, ha detto Callum. Spiegando perché aveva deciso di chiamare i suoi genitori in primo luogo, Callum ha aggiunto: “E poi ho pensato: aspetta, non sento i miei genitori da un po’, mi chiedo cosa stia succedendo”.

“E quando li ho chiamati, mia mamma e mio papà mi hanno chiesto: ‘Sei vivo?'””Mia madre era completamente in lacrime e mio padre era semplicemente sbalordito, diceva tipo ‘che cazzo sta succedendo?'”

Vaughan intervenne: “Cosa! Te lo dirò nel modo più carino possibile, Callum… tua sorella sembra una stronza pazza.””Senza offesa. Tua sorella sembra una stronza pazza, di alto livello, un vero flagello!”