I medici avvertono: questi sintomi dell’aneurisma potrebbero essere pericolosi per la vita

La salute del cervello è essenziale per il benessere generale della famiglia. Un disastro può essere evitato riconoscendo i segnali d’allarme e richiedendo assistenza medica il prima possibile. Riconoscere i segnali di un aneurisma cerebrale è fondamentale per agire tempestivamente. Questa patologia può presentarsi a qualsiasi età.

Cos’è un aneurisma cerebrale?

Un aneurisma cerebrale si verifica quando una bolla si forma in un vaso sanguigno cerebrale a causa dell’indebolimento della parete vasale. Questa bolla può scoppiare e provocare un’emorragia cerebrale, oppure può rimanere stabile. La posizione del vaso danneggiato e le sue dimensioni determinano la gravità del problema.





Un’emorragia interna nel cervello può essere fatale o causare danni significativi in ​​caso di rottura dell’aneurisma. Ma anche un aneurisma non rotto può causare sintomi gravi, premendo sulle regioni cerebrali.

Mal di testa: il sintomo principale

Uno dei sintomi principali prima della rottura, secondo i sopravvissuti ad aneurismi cerebrali, era un mal di testa improvviso e acuto. Può essere difficile distinguere un aneurisma da un’emicrania, tuttavia alcuni tratti potrebbero indicare un rischio maggiore:

forte mal di testa che è stato definito il peggior mal di testa della vita;

emicranie che si manifestano all’improvviso e senza una storia clinica, insieme ad altri sintomi neurologici.

Rivolgiti subito al medico se tu o una persona a te cara manifestate uno strano mal di testa.

Altri sintomi di un aneurisma cerebrale

Un aneurisma può essere indicato da altri sintomi oltre a un mal di testa improvviso e intenso. Prestate attenzione ai seguenti segnali:

Abbassamento improvviso delle palpebre

Visione doppia o offuscata

crisi inaspettate

Dolore in un occhio

Nausea e vomito inspiegabili

Torcicollo

Estrema sensibilità alla luce

Intorpidimento in una parte del viso

Ronzio o rumori forti nella testa

Perdita momentanea di coscienza

Se il soggetto manifesta uno o più di questi sintomi, portarlo immediatamente in ospedale.

Fattori di rischio per l’aneurisma cerebrale

Alcuni individui sono predisposti agli aneurismi cerebrali a causa del loro stile di vita o del loro corredo genetico. I principali fattori di rischio sono:

Ipertensione

Anamnesi familiare di aneurisma cerebrale

Fumare

Consumo eccessivo di alcol

Uso di droghe come la cocaina

Colesterolo alto e malattie cardiovascolari

Malattie genetiche che indeboliscono i vasi sanguigni

Se presenti uno o più di questi fattori di rischio, consulta il tuo medico sulle precauzioni da prendere.

Come viene fatta la diagnosi?

Per verificare la presenza di un aneurisma, i medici utilizzano esami di diagnostica per immagini come:

Tomografia computerizzata (TC): rileva sanguinamenti nel cervello;

Risonanza magnetica (RM): mostra i dettagli dei vasi sanguigni;

Angiografia cerebrale: esame più accurato per visualizzare gli aneurismi.

In ogni caso, se si sospetta un aneurisma, il medico consiglierà l’esame più appropriato.

Trattamenti disponibili

Le dimensioni, la posizione e il rischio di rottura dell’aneurisma influenzano il percorso terapeutico. Le opzioni possibili sono:

1. Monitoraggio

Se l’aneurisma è di lieve entità e a basso rischio, il medico può semplicemente suggerire un monitoraggio di routine per seguirne lo sviluppo.

2. Chirurgia

Clamping chirurgico: procedura in cui si utilizza una clip per sigillare l’aneurisma attraverso un foro nel cranio.

Una tecnica minimamente invasiva chiamata embolizzazione endovascolare prevede l’inserimento di spirali nell’aneurisma per interrompere il flusso sanguigno.

In base alle condizioni del paziente, il neurochirurgo determina il tipo di intervento.

Come prevenire un aneurisma cerebrale?

Anche se non è sempre possibile prevenire un aneurisma, alcune precauzioni possono aiutare a ridurre il rischio:

Controllare la pressione sanguigna con una dieta equilibrata e l’esercizio fisico

Evitare il fumo e il consumo eccessivo di alcol

Ridurre lo stress e cercare momenti di relax

Mantenere aggiornati gli esami medici, soprattutto se c’è una storia familiare