I nipoti di Ornella Vanoni, Camilla e Matteo: “Una nonna speciale, ha portato colore nelle nostre vite”





A poche ore dai funerali di Ornella Vanoni, i suoi nipoti, Camilla e Matteo, sono intervenuti nel programma “Storie Italiane”, condotto da Eleonora Daniele, per condividere ricordi affettuosi e toccanti sulla loro amata nonna, scomparsa tre giorni fa a causa di un arresto cardiocircolatorio. Ai microfoni dell’inviato, i due hanno espresso quanto la nonna fosse importante per loro, affermando: “Ci ha insegnato a essere un po’ artisti anche nella vita, in equilibrio tra i controsensi e a essere autoironici”.





Camilla e Matteo hanno descritto Ornella Vanoni come una figura straordinaria e luminosa, capace di portare “tanti colori diversi” nelle loro esistenze. Camilla ha sottolineato che la cantante lascerà un grande vuoto, ma anche una ricchezza inestimabile, ricordando la sua capacità di donare amore “fino all’ultimo momento”, caratterizzata da uno stile e una dolcezza inconfondibili. Matteo, dal canto suo, ha evidenziato quanto fosse attenta e presente, capace di vedere i nipoti per ciò che erano e per ciò che meritavano di diventare: “È stata una nonna meravigliosa”.

Tra i ricordi più affettuosi condivisi dai nipoti, Matteo ha raccontato con un sorriso come Ornella si dichiarasse sempre a dieta, ma non potesse resistere a un bicchiere di vino bianco accompagnato da un pezzo di formaggio. Questo tratto della sua personalità, unito alla sua spontaneità, la rendeva unica, tanto da abbracciare anche le persone sconosciute. L’ultimo abbraccio tra lui e la nonna è stato colmo di affetto: “Mi ha detto che era molto fiera di me, dell’uomo che stavo diventando. Questo mi ha riempito il cuore di gioia”.

Camilla, pur non ricordando l’ultimo abbraccio, ha confessato di aver desiderato di darle un ulteriore abbraccio, poiché l’amore immenso che Ornella Vanoni sapeva donare sembrava sempre insufficiente. Queste testimonianze evidenziano non solo il legame speciale tra la cantante e i suoi nipoti, ma anche la sua capacità di toccare profondamente le vite delle persone a lei care.

La scomparsa di Ornella Vanoni ha suscitato una grande commozione non solo tra la famiglia, ma anche tra i fan e il pubblico che l’hanno seguita nel corso della sua lunga carriera. La sua musica e il suo spirito vivranno nei cuori di coloro che l’hanno amata e apprezzata. La sua eredità artistica è indiscutibile, ma è il suo amore e la sua dedizione alla famiglia che rimarranno impressi nella memoria dei suoi cari.



