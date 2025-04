Iago Garcia e Amanda Lecciso stanno insieme: l’ex del Grande Fratello conferma, “Siamo felici”

Dopo la partecipazione al reality show Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia hanno deciso di approfondire la loro conoscenza, confermando così le voci che circolavano sulla loro relazione. La notizia è stata ufficializzata dalla stessa Lecciso attraverso alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista a Alfonso Signorini, conduttore del programma Boom!, nonché da alcune Instagram stories condivise dai due protagonisti.





Durante l’intervista, Amanda Lecciso ha parlato apertamente della sua relazione con Iago Garcia, sottolineando come stiano trascorrendo dei giorni piacevoli insieme in Puglia. “Tu sai bene, più di tutti. Stiamo passando delle belle giornate in Puglia, anche per noi è una piccola vacanza meritata. Stiamo molto bene”, ha dichiarato la Lecciso. Alla domanda di Signorini riguardo al rapporto tra l’attore spagnolo e la sua famiglia, Amanda ha risposto: “A chi è che non piace Iago? Piace a tutti. È una persona stupenda, è così come si è visto, è una persona diretta, ironica. È molto piacevole passare del tempo con lui. Ora siamo a Lecce“.

La coppia ha scelto di condividere alcuni momenti della loro vacanza attraverso i social media. Entrambi hanno pubblicato immagini e video che li ritraggono mentre si godono il relax in Puglia, tra cui una cena e un momento di riposo su un’amaca nel giardino della loro residenza temporanea. Iago Garcia ha inizialmente condiviso una foto di Amanda Lecciso, che in seguito ha ricambiato pubblicando la stessa immagine del compagno sul suo profilo Instagram.

La relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, soprattutto dopo che Stefania Orlando, un’altra ex partecipante del reality, aveva accennato alla loro vicinanza. Dopo la finale del programma, la Orlando aveva risposto a un commento di un utente sui social, affermando di essere a conoscenza della frequentazione tra i due e di essere “molto felice per loro”. Ha inoltre chiarito il suo rapporto con Garcia, scrivendo: “Io e Iago ci stimiamo molto reciprocamente, ma non abbiamo mai pensato di andare oltre”.

La vacanza in Puglia sembra essere un momento di pausa meritata per entrambi, che stanno vivendo un periodo sereno e felice insieme. La scelta di rendere pubblica la loro relazione attraverso i social media e le interviste dimostra la volontà di vivere il loro rapporto alla luce del sole, senza nascondersi dai riflettori mediatici.

In un contesto in cui le relazioni tra personaggi pubblici sono spesso oggetto di speculazioni e gossip, Amanda Lecciso e Iago Garcia sembrano aver trovato un equilibrio che consente loro di vivere il loro amore in modo autentico e sereno. La loro storia d’amore, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, continua a suscitare l’interesse dei fan e dei media, curiosi di seguire l’evoluzione del loro rapporto.