Iago Garcia è stato eliminato dal Grande Fratello durante la puntata del 24 febbraio, mentre un’altra concorrente è stata proclamata seconda finalista

Nella serata di lunedì 24 febbraio 2025, il Grande Fratello ha riservato ai telespettatori momenti di alta tensione e colpi di scena. Sotto la conduzione di Alfonso Signorini, la puntata ha visto l’eliminazione di Iago Garcia e l’elezione di una seconda finalista. La tensione è aumentata notevolmente a causa di un acceso confronto tra Shaila Gatta e Helena Prestes, che ha catturato l’attenzione del pubblico.





Il confronto tra Shaila e Helena ha avuto origine da divergenze già manifestate in precedenti puntate. Durante la serata, Shaila ha accusato Helena di essere manipolatrice e di creare conflitti all’interno del gruppo. Helena, dal canto suo, ha respinto le accuse, sostenendo che Shaila fraintende le sue intenzioni. Le tensioni tra le due concorrenti sono state tali da richiedere l’intervento di Signorini, che ha dovuto intervenire per riportare la calma.

Il televoto settimanale ha determinato l’uscita di Iago Garcia dalla casa. L’attore spagnolo era in nomination insieme a Chiara Cainelli, Luca Giglioli, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta. La sua eliminazione ha sorpreso molti, specialmente considerando il percorso significativo che aveva intrapreso all’interno del reality. Le percentuali di preferenza hanno mostrato i seguenti risultati: Chiara ha ottenuto il 23,03%, Giglio il 20,2%, Mattia il 19,82%, Shaila il 19,32% e Iago il 17,63%. È particolarmente sorprendente vedere Shaila al penultimo posto, dato che solitamente è tra i favoriti nei televoti.

Un momento saliente della puntata è stata l’elezione della seconda finalista. Dopo un televoto flash, una concorrente ha conquistato il suo posto in finale, suscitando entusiasmo tra i coinquilini e il pubblico. La finalista ha espresso la sua gratitudine, dichiarando: “Questo traguardo rappresenta per me una rivincita personale e professionale”. La sua determinazione e il percorso all’interno della casa sono stati premiati, consolidando così la sua posizione tra le favorite per la vittoria finale.

Dopo l’eliminazione di Iago Garcia, sono state effettuate nuove nomination. I concorrenti a rischio eliminazione per la prossima puntata sono Chiara Cainelli, Luca Giglioli e Mattia Fumagalli. Il pubblico è stato invitato a esprimere la propria preferenza attraverso il televoto, determinando chi dovrà lasciare la casa nella prossima diretta.

Un momento toccante della serata è stato dedicato a Zeudi Di Palma, che ha ricevuto un videomessaggio dalla sua famiglia. Visibilmente commossa, Zeudi ha ringraziato per il supporto ricevuto, affermando che questo gesto le ha dato nuova forza per continuare il suo percorso all’interno del reality.

La puntata del 24 febbraio ha messo in evidenza non solo le eliminazioni e le nuove finaliste, ma anche le relazioni e le rivalità che si sono sviluppate nel corso del programma. La tensione tra i concorrenti è palpabile e le nomination hanno influenzato significativamente le dinamiche interne alla casa.

Con l’eliminazione di Iago Garcia, il Grande Fratello continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico, offrendo colpi di scena e situazioni emozionanti. Gli sviluppi futuri saranno sicuramente interessanti, con i concorrenti che si preparano a affrontare le sfide del televoto e le nuove dinamiche che si creeranno all’interno della casa.