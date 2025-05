Icona pop rara da vedere incanta a 71 anni con una bellezza senza tempo: riesci a indovinare chi è?

Cyndi Lauper, celebre icona pop e voce indimenticabile del successo mondiale “Girls Just Wanna Have Fun”, è recentemente apparsa in pubblico mantenendo un profilo estremamente discreto. Nonostante indossasse occhiali da sole oversize, un berretto nero con tema Goonies e abiti scuri pensati per non attirare l’attenzione, la sua inconfondibile presenza non è passata inosservata.





Con una giacca di jeans classica sopra una semplice t-shirt nera e pantaloni coordinati, Lauper ha completato il suo look casual con un tocco di rossetto rosso e un incarnato naturalmente radioso, richiamando immediatamente la sua aura di stella intramontabile, anche lontana dai riflettori.

Questa uscita pubblica coincide con la fase conclusiva del suo trionfale tour in Australia, dove l’artista ha fatto registrare il tutto esaurito in città come Brisbane, Newcastle e Sydney, incantando il pubblico con la sua voce unica e l’energia travolgente. Il tour prevede ancora un’esibizione oggi ad Adelaide e si concluderà sabato a Perth, confermando quanto Lauper sia ancora attuale e quanto il suo fascino musicale resti immutato, anche a quarant’anni dal suo debutto.

Il segreto della longevità artistica di Cyndi Lauper risiede non solo nella sua straordinaria vocalità, ma anche nella sua visione creativa unica e nella coerenza con la propria identità artistica. Esplosa a trent’anni nel panorama musicale internazionale, ha fin da subito infranto gli schemi imposti dall’industria discografica, affermandosi con uno stile punk e un’autonomia espressiva fuori dagli standard. Invece di inseguire il successo replicando la formula di “Girls Just Wanna Have Fun”, ha seguito un percorso originale, regalando al pubblico brani intramontabili come “Time After Time”, “She Bop” e “True Colors”. Una carriera fondata su scelte autentiche che le ha assicurato un posto stabile e rispettato nella storia della musica.

Il talento di Lauper ha trovato spazio anche oltre il palcoscenico musicale. Con il musical Kinky Boots, ha lasciato un segno indelebile anche a Broadway, vincendo nel 2013 il Tony Award per la Miglior Colonna Sonora Originale — prima donna ad aggiudicarsi il riconoscimento in solitaria. Lo spettacolo ha inoltre vinto come Miglior Musical, un successo particolarmente significativo per Lauper, che in passato aveva dovuto affrontare il pregiudizio dell’industria verso la sua figura di cantautrice.

Lontano dalle luci della ribalta, Cyndi Lauper ha costruito una vita personale stabile e gratificante. Dal 1991 è sposata con l’attore David Thornton, con cui ha un figlio, Dex Lauper, oggi ventiseienne e anche lui avviato nel mondo della musica. La solidità della loro relazione rappresenta un raro esempio di equilibrio in un contesto, quello dello spettacolo, spesso segnato dall’instabilità.

Oggi, a 71 anni, Cyndi Lauper continua a ispirare nuove generazioni, incarnando un perfetto equilibrio tra libertà creativa, successo duraturo e serenità personale. Un’icona senza tempo, la cui luce non smette di brillare.