Ignazio Moser saluta Patrick Vettori: “Fratellino, se ne va con te un pezzo del mio cuore”

Patrick Vettori, fratello del noto campione di arti marziali Marvin Vettori, è tragicamente deceduto all’età di 29 anni in un incendio scoppiato nel suo appartamento in provincia di Trento. L’incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha colpito profondamente la comunità di Mezzocorona, dove Patrick era un volto familiare e amato. Secondo le prime informazioni, la causa della morte sarebbe da attribuire alle inalazioni di fumo sprigionate dall’incendio, che sarebbe partito dalla cucina.





In segno di cordoglio, Ignazio Moser ha dedicato due storie su Instagram a Patrick, descrivendolo come un “fratellino”. Nella sua commovente dedica, Moser ha scritto: “Un pezzo del mio cuore se ne va con te. Ciao Patrick, fratellino mio, mi mancherai da morire.” A corredo del messaggio, ha condiviso una foto dei fratelli Vettori, pubblicata originariamente dal campione di arti marziali, insieme agli ultimi scambi di messaggi avuti con Patrick su WhatsApp.

La notizia della scomparsa di Patrick ha suscitato una forte reazione tra i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, molti dei quali hanno voluto esprimere la loro solidarietà a Marvin Vettori. Il campione, visibilmente colpito dalla tragedia, ha condiviso su Instagram alcune immagini che lo ritraggono insieme al fratello, cercando di esprimere il profondo vuoto lasciato dalla sua morte. Nel suo messaggio, Marvin ha scritto: “Ti amo fratello mio, e anche se non sarà facile continuare una vita senza di te, mi rincuora sapere che un giorno sarò seppellito al tuo fianco.”

Il post di Marvin ha ricevuto numerosi commenti di sostegno da parte di amici e colleghi. Tra i messaggi di conforto, Elisabetta Canalis ha scritto: “Ti abbraccio, sono senza parole,” mentre Andrea Damante ha aggiunto: “Un forte abbraccio fratello.” Anche Francesco Arca, Marcell Jacobs, Rkomi e Emis Killa hanno espresso la loro vicinanza, mentre Aldo Montano ha commentato: “Un abbraccio grande Marvin, non ci sono parole. Ti sono vicino con il cuore.”

La comunità di Mezzocorona è rimasta sconvolta dalla notizia della morte di Patrick. Molti lo ricordano come una persona solare e piena di vita, sempre pronta ad aiutare gli altri. La tragedia ha lasciato un segno profondo tra coloro che lo conoscevano, e diversi residenti hanno espresso il loro cordoglio attraverso i social media, condividendo ricordi e aneddoti.

L’incendio che ha causato la morte di Patrick ha sollevato anche preoccupazioni riguardo alla sicurezza domestica. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente e hanno esortato i cittadini a prestare attenzione alle precauzioni antincendio. Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sull’importanza di avere sistemi di allerta e misure di sicurezza adeguate nelle abitazioni, per prevenire simili tragedie in futuro.