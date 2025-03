Ignazio Moser si confessa: “Io e Cecilia lottiamo da anni per avere un figlio, ma non è semplice”

Il ciclista Ignazio Moser ha recentemente affrontato le speculazioni riguardanti una presunta gravidanza della moglie Cecilia Rodriguez, rispondendo a domande durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Le voci erano emerse dopo che l’influencer era stata vista con un pancino che aveva suscitato curiosità durante alcuni eventi della settimana della moda a Milano. Tuttavia, né Moser né Rodriguez avevano confermato o smentito tali indiscrezioni fino a questo momento.





Interrogato sulla questione, Moser ha chiarito che la paternità per lui e Cecilia è un desiderio condiviso, ma che il percorso per realizzarlo non è stato semplice. “La mia paternità dovrà ancora aspettare. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto”, ha dichiarato. Nonostante il loro impegno e la loro speranza, Moser ha evidenziato le difficoltà che hanno incontrato: “Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato”.

Entrambi desiderano ardentemente diventare genitori e Moser ha espresso la volontà di generare il primo erede della dinastia Moser. “Mia sorella ha tre figli, ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di portare avanti il suo cognome.

In parallelo alle questioni familiari, Moser ha anche parlato del suo rapporto con il padre, Francesco Moser, un noto ciclista. Riferendosi alla loro dinamica, ha detto: “Caratterialmente ho sempre rifiutato l’autorità di mio papà; questo gli ha sempre dato molto fastidio e allo stesso tempo lo ha reso orgoglioso”. Nonostante le differenze caratteriali, il legame tra padre e figlio sembra essere stato rafforzato dal matrimonio con Cecilia. Moser ha raccontato un momento significativo: “L’ho visto piangere per me: una cosa molto rara. Non c’è stato un abbraccio, ma una stretta di mano delle sue”.

Il desiderio di paternità di Moser e Rodriguez ha suscitato l’interesse del pubblico e dei media, con molti fan che sperano di vedere presto una nuova generazione della famiglia. La coppia, nota per la loro presenza sui social media, ha condiviso momenti della loro vita insieme, ma la questione della paternità rimane un tema delicato e personale.

Le recenti dichiarazioni di Moser mettono in luce non solo il desiderio di diventare genitori, ma anche le sfide che molte coppie affrontano nel tentativo di concepire. La pressione sociale e le aspettative possono rendere il processo ancora più complesso, e Moser ha voluto rendere pubblico questo aspetto della loro vita, sottolineando l’importanza della privacy e della delicatezza della situazione.