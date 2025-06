Il 97% del corpo di Remy Schofield è coperto di tatuaggi. Ha condiviso una foto della sua adolescenza, mostrando il cambiamento radicale del suo aspetto

Remy Schofield, originariamente noto come Jeremy Schofield, ha dedicato gran parte della sua vita a trasformare il proprio corpo attraverso i tatuaggi, ricoprendo il 97% della sua pelle con inchiostro. Questo appassionato di body art ha investito una somma considerevole nella sua passione, affermando che non c’è più spazio per nuovi disegni. Recentemente, ha sorpreso i suoi follower condividendo una foto risalente alla sua adolescenza, che mostra il suo aspetto prima di iniziare il suo viaggio nel mondo dei tatuaggi.





In un’intervista, Schofield ha dichiarato: “Attualmente, mi sottopongo a due sedute a settimana. Negli ultimi sette anni, il numero delle sessioni è diventato molto ridotto. In passato, andavo al salone dei tatuaggi fino a cinque volte alla settimana.” Con orgoglio, ha aggiunto: “Credo di essere, al momento, la persona più tatuata al mondo, con un margine davvero enorme.” La sua affermazione si basa su anni di impegno e dedizione, che lo hanno reso uno dei personaggi più noti nel panorama dei tatuaggi.

L’interesse per i tatuaggi è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, con sempre più persone che scelgono di adornare il proprio corpo. In passato, i tatuaggi erano spesso associati a connotazioni negative, collegati a contesti criminali e considerati un “souvenir” delle esperienze detentive. Oggi, tuttavia, i tatuaggi sono visti come una forma di espressione personale e un modo per commemorare eventi o persone significative nella vita.

Jeremy Schofield, che ora si fa chiamare Remy, ha trascorso oltre 2200 ore sotto l’ago del tatuatore, investendo circa 415.000 dollari canadesi, equivalenti a oltre 20 milioni di rubli russi. La maggior parte del suo corpo è coperta da inchiostro nero, ad eccezione del viso e delle mani, che rimangono intatti. La sua collezione di tatuaggi è variegata e include disegni di teschi, fiori, parti del corpo e altre creature. Questo ampio repertorio riflette non solo la sua passione per l’arte del tatuaggio, ma anche il suo desiderio di modificare radicalmente il proprio aspetto.

La carriera di Schofield ha subito un cambiamento significativo a causa della sua passione per i tatuaggi. Da ex chef, ha deciso di aprire il proprio studio di tatuaggi, utilizzando il proprio corpo come una sorta di pubblicità vivente per il suo lavoro. La sua presenza sui social media è diventata notevole, con oltre 80.000 follower che seguono con interesse i suoi nuovi progetti e le sue creazioni artistiche.

Di recente, Remy ha condiviso una foto del 2007, scattata prima che iniziasse a farsi tatuaggi. Questa immagine ha suscitato grande curiosità tra i suoi seguaci, molti dei quali hanno commentato il cambiamento radicale del suo aspetto. Nonostante il suo look controverso, Schofield ha affermato di non ricevere critiche negative a livello personale; le osservazioni critiche provengono principalmente dai social media. Al contrario, in molte occasioni, le persone lo fermano per chiedere autografi e foto insieme, dimostrando che il suo aspetto unico ha attratto l’attenzione e l’ammirazione di molti.

La storia di Remy Schofield è un esempio di come i tatuaggi possano trasformare non solo l’aspetto fisico, ma anche la vita professionale e sociale di una persona. Con il suo impegno e la sua passione, ha contribuito a cambiare la percezione dei tatuaggi nella società contemporanea, portando a una maggiore accettazione di questa forma d’arte. La sua esperienza dimostra che, al di là dell’estetica, i tatuaggi possono rappresentare storie personali, esperienze e l’evoluzione di un individuo nel tempo.