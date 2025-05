Il Bologna conquista la Coppa Italia dopo 51 anni: Ndoye stende il Milan, emiliani in Europa League

Il Bologna ha scritto una pagina memorabile della sua storia calcistica conquistando la Coppa Italia 2025, superando il Milan con un gol di Ndoye nella finale disputata allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra emiliana, guidata da Vincenzo Italiano, ha dimostrato grande determinazione e una strategia vincente, riuscendo a imporsi contro i rossoneri in una partita che ha visto momenti di alta tensione e giocate decisive.





La gara si è aperta con un primo tempo caratterizzato da un equilibrio serrato, dove entrambe le squadre hanno cercato di imporre il proprio gioco senza riuscire a trovare la via del gol. Il Milan, pur mostrando sprazzi di qualità, ha faticato a superare la pressione asfissiante del Bologna, che ha messo in campo una difesa solida e un atteggiamento aggressivo. Il portiere Skorupski ha avuto un ruolo fondamentale nel mantenere il risultato in bilico, neutralizzando con prontezza alcune situazioni critiche, tra cui un possibile autogol e deviazioni ravvicinate che avrebbero potuto cambiare l’esito della partita.

Le proteste verso l’arbitro Maurizio Mariani hanno animato il primo tempo, con il Milan che ha contestato alcune decisioni, tra cui la mancata espulsione per una gomitata su Gabbia e un intervento pericoloso su Rafael Leao, punito solo con un cartellino giallo. Nonostante le schermaglie, il risultato è rimasto bloccato fino all’intervallo.

La svolta è arrivata nella ripresa, quando il Bologna ha sfoderato la sua arma migliore: un assalto diretto e incisivo. L’azione decisiva si è sviluppata centralmente, con Riccardo Orsolini che è riuscito a superare la marcatura di Theo Hernandez, creando scompiglio nella difesa rossonera. La palla è arrivata a Ndoye, che ha mostrato freddezza e precisione nel controllarla e indirizzarla in rete con un tiro impeccabile. La traiettoria del pallone ha lasciato il portiere Mike Maignan senza possibilità di intervento, nonostante il suo tuffo disperato.

Il gol è stato convalidato dopo il check del VAR, che ha chiarito ogni dubbio sulla posizione di Orsolini, tenuto in gioco per pochi centimetri da un difensore del Milan. Questo episodio ha segnato il punto di svolta della partita, lasciando i rossoneri in stato di shock. L’allenatore del Milan, Sérgio Conceição, ha provato a ribaltare la situazione inserendo Joao Felix e adottando una strategia ultra-offensiva, ma la difesa del Bologna ha retto con grande solidità fino al fischio finale.

Per il Milan, questa sconfitta rappresenta l’ennesimo episodio di una stagione altalenante, segnata da prestazioni che spesso si sono fermate a un passo dal successo. Nonostante la vittoria della Supercoppa in Arabia Saudita, i rossoneri hanno mostrato difficoltà nel mantenere costanza e lucidità nei momenti cruciali delle competizioni.

Al contrario, il trionfo del Bologna è il coronamento di un percorso straordinario sotto la guida di Vincenzo Italiano, che ha saputo valorizzare la squadra nonostante le partenze di giocatori chiave come Zirkzee e Calafiori. Oltre alla conquista della Coppa Italia, i rossoblù possono vantare il debutto in Champions League e una stagione positiva anche in campionato. La vittoria del trofeo, arrivata 51 anni dopo l’ultima volta, garantisce al club emiliano almeno un posto in Europa League per la prossima stagione, mentre le ultime giornate di campionato potrebbero riservare ulteriori sorprese.

La finale di Coppa Italia 2025 sarà ricordata come una delle più intense degli ultimi anni, con momenti di alta tensione e giocate decisive che hanno scritto la storia del calcio italiano. Per i tifosi del Bologna, questa vittoria rappresenta una gioia indescrivibile e un segnale di rinascita per un club che ha saputo superare le difficoltà e tornare al vertice delle competizioni nazionali.