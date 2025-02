Il ‘branco’ contro Helena Prestes al Grande Fratello: Zeudi Di Palma nel mirino dei concorrenti

La tensione al Grande Fratello cresce mentre Helena Prestes deve affrontare le pressioni del gruppo. Scopri cos’è successo con Zeudi Di Palma e le nuove dinamiche tra le due concorrenti.





Il Grande Fratello 2025 continua a regalare momenti di forte tensione, e oggi l’attenzione è tutta su Helena Prestes, la modella brasiliana che sta affrontando nuove difficoltà all’interno della casa. Nonostante un’apparente tregua da parte dei concorrenti, sembra che il “branco” non abbia intenzione di risparmiarla e, anzi, stia cercando di influenzare Zeudi Di Palma contro di lei.

Negli ultimi giorni, la situazione era sembrata più calma. Dopo che alcuni concorrenti come Iago, Stefania e altri avevano accusato il gruppo di bullismo nei confronti di Helena, il clima sembrava essersi disteso. Tuttavia, la serenità è durata poco.

Durante una conversazione in cucina, Lorenzo Spolverato ha suggerito a Zeudi Di Palma: “Se tu avessi un po’ più di polso con lei…”. La reazione di Shaila è stata pronta: “Non dovresti farti influenzare da lei quando sei più vulnerabile”, ma Zeudi ha risposto che recentemente Helena non l’aveva cercata più di tanto, limitandosi a regalarle un abbraccio.

Nel frattempo, il gruppo ha cercato di consigliare a Zeudi di mantenere una certa distanza, ma anche di lasciare che ognuno agisse come preferisse. Nonostante le parole di supporto, è evidente che la pressione psicologica da parte del “branco” sia forte.

Zeudi Di Palma si è poi espressa sul chiarimento avuto con Helena Prestes, raccontando il suo punto di vista riguardo l’episodio in Mistery. Nonostante l’apparente pacificazione tra le due, Giglio e Lorenzo Spolverato hanno preso in giro la modella brasiliana, imitandola mentre piangeva durante il confronto. Questo comportamento non è passato inosservato.

Secondo Zeudi, il chiarimento è stato necessario perché l’ultima volta in studio non erano riuscite a lasciarsi con il giusto spirito. Entrambe hanno ammesso le incomprensioni che avevano generato discussioni. La fiducia, tuttavia, sembra esserci, poiché c’è del bene tra le due. Nonostante ciò, Zeudi ha cercato di far capire a Helena quanto siano diverse, dicendo che lei è molto più aperta emotivamente e comprensiva.

Anche Chiara Cainelli ha voluto dire la sua, ricordando a Zeudi che Helena Prestes è stata la prima a dichiarare pubblicamente di essere falsa. Nonostante questo, Cainelli ha esortato la Di Palma a fare ciò che sente, poiché ritiene che alla fine le persone si rivelano per quello che sono.

La situazione tra Helena e gli altri concorrenti del Grande Fratello rimane tesa, e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno le dinamiche all’interno della casa. Riuscirà Helena a trovare la sua strada senza cedere alla pressione del gruppo? O il “branco” avrà la meglio su di lei? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!