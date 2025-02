Il Brasiliano esce di prigione, l’ex fidanzata con un dispositivo automatico contro gli stalker

Massimiliano Minnocci, noto come “Il Brasiliano”, torna in libertà, ma con misure restrittive. La sua ex compagna avrà un dispositivo automatico anti-stalker per garantire la sua sicurezza.

Massimiliano Minnocci, meglio conosciuto come “Il Brasiliano”, è tornato in libertà dopo essere stato arrestato lo scorso 4 dicembre in seguito a una denuncia della sua ex compagna. L’ex compagna di Minnocci, che ha subito un’aggressione fisica, avrà a disposizione un dispositivo anti-stalker, che si attiva automaticamente quando il presunto stalker è nelle vicinanze. Un passo importante per la sua sicurezza, visto che il presunto aggressore, pur essendo stato liberato, ha un divieto di avvicinamento.





L’arresto di Minnocci era avvenuto per le accuse di lesioni personali gravi. La vittima aveva dichiarato che il 23 novembre era stata aggredita con un bastone, procurandosi una frattura scomposta al braccio destro, mentre Minnocci sarebbe stato sotto l’effetto di cocaina e alcol. Nonostante il suo iniziale tentativo di nascondere l’aggressione, la giovane è stata convinta dai familiari a denunciare l’accaduto. Successivamente ha cercato di cambiare versione, affermando che la frattura fosse il risultato di una caduta dalle scale.

Durante il periodo di arresto, Minnocci ha scontato alcuni giorni a Regina Coeli prima di essere trasferito ai domiciliari. Nonostante il pericolo di recidiva, come sottolineato dal gip, che ha evidenziato il rischio di futuri comportamenti violenti, i giudici hanno accolto la richiesta dei suoi avvocati di concedergli gli arresti domiciliari. Inoltre, il Brasiliano dovrà intraprendere un trattamento terapeutico presso il Sert a partire dalla prossima settimana.

Questa vicenda, che ha coinvolto l’aggressione di una donna e le successive misure legali, rimane un campanello d’allarme sull’importanza di proteggere le vittime di violenza domestica e garantire la loro sicurezza, anche attraverso l’uso di strumenti tecnologici come il dispositivo anti-stalker.