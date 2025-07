Il calciatore portoghese Diogo Jota, 28 anni, è morto in un tragico incidente stradale in Spagna, pochi giorni dopo il suo matrimonio con Rute Cardoso

La notizia della scomparsa di Diogo Jota ha lasciato il mondo del calcio e dello sport sotto shock. L’attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, di soli 28 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in Spagna, nel quale è rimasto coinvolto anche suo fratello, André Jota, anch’egli deceduto. La tragedia arriva in un momento particolarmente felice della sua vita, sia a livello personale che professionale.





Solo pochi giorni prima, Diogo Jota aveva coronato il sogno di sposare la compagna di una vita, Rute Cardoso, con cui era legato dal 2012 e dalla quale aveva avuto tre figli. La coppia si era unita in matrimonio il 22 giugno 2025, condividendo la gioia dell’evento sui social media con un post che recitava: “Sì all’eternità”. Le immagini mostravano i due sposi davanti all’altare e insieme ai loro bambini, in una cerimonia che ora resta un ricordo indelebile per amici e familiari.

Sul piano sportivo, Jota stava vivendo una delle stagioni più brillanti della sua carriera. Con il Liverpool, aveva appena conquistato il titolo di Campione d’Inghilterra nella Premier League 2024/2025, contribuendo con 37 presenze e 9 gol. La sua ascesa nel club inglese era iniziata nel 2020, quando era stato acquistato per circa 45 milioni di euro. Nonostante inizialmente fosse considerato una riserva, il talento portoghese si era presto affermato come titolare fisso sotto la guida di Jurgen Klopp, vincendo due Coppe di Lega, una FA Cup e una Community Shield. Anche con il cambio di allenatore a fine stagione 2024, Jota aveva mantenuto un ruolo centrale nella squadra.

Anche con la maglia del Portogallo, il 2025 era stato un anno da incorniciare per Diogo Jota. Convocato regolarmente dal commissario tecnico Roberto Martinez, aveva contribuito alla vittoria della sua seconda Nations League con la nazionale lusitana. Il giocatore si era dimostrato fondamentale per il successo della squadra, confermando la sua importanza sia a livello di club che internazionale.

Il mondo del calcio si è stretto attorno alla famiglia di Diogo Jota e a quella di suo fratello André, esprimendo cordoglio per una perdita così improvvisa e devastante. Molti compagni di squadra, tra cui Darwin Nunez e Natalia Becker, moglie del portiere Alisson, hanno lasciato messaggi di supporto sotto il post del matrimonio condiviso dalla coppia.

La scomparsa di Jota lascia un vuoto incolmabile non solo nel cuore dei suoi cari ma anche tra i tifosi e gli appassionati di calcio che avevano imparato ad apprezzare il suo talento e la sua dedizione. La sua carriera, seppur breve, resterà un esempio di impegno e passione per lo sport.