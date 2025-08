Il cantante dei The Kolors, Stash, interrompe le prove del concerto a Vieste per salvare un cane maltrattato, denunciando la situazione sui social e coinvolgendo i Carabinieri

Poche ore prima di esibirsi al “Vieste Summer Fest” in Puglia, il cantante dei The Kolors, Stash, si è reso protagonista di un gesto di grande sensibilità. Durante una passeggiata nei pressi della location del concerto, il musicista ha notato un cane in condizioni critiche, chiuso in una gabbia sporca e priva di acqua e cibo. L’animale appariva visibilmente impaurito e restio al contatto umano. Senza esitare, Stash ha deciso di interrompere gli impegni legati alle prove per dedicarsi al salvataggio del cucciolo.





Il cantante ha utilizzato i suoi canali social per documentare la situazione e sensibilizzare il pubblico, condividendo immagini che mostrano chiaramente lo stato di abbandono dell’animale. Attraverso le sue storie su Instagram, ha lanciato un appello accorato: “Aiutateci a denunciare questo schifo”. La denuncia pubblica non si è fermata ai social: Stash ha contattato immediatamente i Carabinieri per segnalare il caso e richiedere il loro intervento.

L’arrivo delle forze dell’ordine è stato tempestivo. I Carabinieri hanno preso in carico la situazione e hanno provveduto a mettere in salvo il cane. Stash, aggiornando i suoi follower sull’evoluzione della vicenda, ha dichiarato: “Siamo in contatto telefonico con loro, che si stanno recando tempestivamente sul posto. Grazie al loro intervento il cagnolino è stato messo in salvo”. Il cantante ha inoltre espresso la sua indignazione per le condizioni in cui ha trovato l’animale: “Se penso a come si spaventava anche quando gli mettevamo l’acqua mi sale un nervoso”.

La questione del maltrattamento degli animali è un tema che sta particolarmente a cuore all’artista, che non è nuovo a iniziative di sensibilizzazione su argomenti sociali. Questo episodio ha ulteriormente messo in luce la sua empatia e il suo impegno verso i più deboli. La vicenda ha suscitato un forte impatto sui social, dove numerosi fan e utenti hanno espresso solidarietà e apprezzamento per il gesto del cantante.

Nonostante l’accaduto, la band è riuscita a rispettare gli impegni previsti per la serata. Dopo aver collaborato con le autorità per garantire la sicurezza del cane, Stash e i The Kolors si sono esibiti al “Vieste Summer Fest”, un evento musicale che si svolgerà dal 1° al 3 agosto 2025 nella città pugliese. L’episodio non ha intaccato l’energia della performance, ma ha aggiunto un ulteriore significato alla presenza del gruppo sul palco.

Questo gesto di grande umanità da parte di Stash ha acceso i riflettori sul problema del maltrattamento degli animali, sottolineando l’importanza di agire concretamente per denunciare situazioni simili. Il cantante ha dimostrato come anche figure pubbliche possano utilizzare la loro visibilità per sensibilizzare su temi cruciali e fare la differenza.

La vicenda rappresenta un esempio positivo di come sia possibile intervenire in situazioni di emergenza, mostrando che ogni azione conta nel contrasto agli abusi sugli animali. L’appello lanciato da Stash sui social continua a circolare, con l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza e responsabilità verso gli animali abbandonati e maltrattati.